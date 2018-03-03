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國際資料開放日 政府辦總統盃黑客松競賽

發稿時間：2018/03/03 13:20

最新更新：2018/03/03 13:27

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「總統盃社會創新黑客松」啟動記者會3日在台北舉行，盼透過開放資料的方式讓公部門與民間合作，尋找創新運用的服務。中央社記者謝佳璋攝　107年3月3日「總統盃社會創新黑客松」啟動記者會3日在台北舉行，盼透過開放資料的方式讓公部門與民間合作，尋找創新運用的服務。中央社記者謝佳璋攝　107年3月3日

（中央社記者陳政偉台北3日電）今天是國際開放資料日，政府提高層級舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽。無任所大使陳正然表示，總統蔡英文重視社會創新議題，期望在部會首長的位階就想到優先政府資料運用。

國際間將每年3月的第一個星期六，訂為「Open Data Day國際開放資料日」，這一天，世界上許多地方、許多國家政府都會響應開放資料。

總統府發言人林鶴明表示，在「Open Data Day」這天，為展現政府對開放資料與資料運用創新的重視，支持Open Data的行動，政府提高層級，舉辦「總統盃社會創新黑客松」競賽，期待透過政府首長、公務人員及公民共同參與投案實作及落實。

林鶴明說，透過政府已公開資料，或是依法可開放但尚未開放的資料，鼓勵整合民間自有資料，提出促進社會共好的資料運用案例。

人在紐西蘭的行政院政務委員唐鳳透過預錄影片，分享黑客文化的想法，並利用視訊連線與會討論。唐鳳在影片中表達，期望各界秉持分享和協作的精神，解決目前社會問題，透過盤點政府的資料，促進跨部會資料的整合與治理。

身為這次活動籌備委員的無任所大使、中華電信獨立董事陳正然指出，這次黑客松比賽提高層級，顯示總統的重視，期望在部會首長的位階就想到優先政府資料運用的，突破以往部會首長只是監督、審核外界提出的需求。

陳正然表示，這次黑客松活動從3月5日起，鼓勵跨單位、跨領域聯合提案，提案的參與者不設限單位等級與個人職級。競賽議題包括防災及公衛醫療、青年發展就業、社會安全網與高齡化、環境及能源、交通與觀光，因此，期望競賽能促成跨部會或跨資料的結合。

對於評選標準，陳正然解釋，會針對創新性、社會影響力、可行性，初選將選入20隊，經過複審再選10隊，後最後決審入選5隊，總統也會親自聽取決審入選的5隊報告。

「總統盃社會創新黑客松」競賽由中華文化總會主辦，財團法人資訊工業策進會協辦，3月5日中午至23日提案報名，31日公告初選入選提案，經過複選實作，遴選出5隊首屆優勝團隊，6月2日舉辦決選暨頒獎典禮。(編輯：陳永昌)1070303

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