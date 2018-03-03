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蘇煥智退黨選台北市長 民進黨不評論

發稿時間：2018/03/03 14:43

最新更新：2018/03/03 14:50

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民主進步黨籍的前台南縣長蘇煥智3日上午舉行記者會，發表聲明，宣布退黨並參與今年台北市長選舉。中央社記者張新偉攝　107年3月3日民主進步黨籍的前台南縣長蘇煥智3日上午舉行記者會，發表聲明，宣布退黨並參與今年台北市長選舉。中央社記者張新偉攝　107年3月3日

（中央社記者范正祥台北3日電）民主進步黨籍前台南縣長蘇煥智今天宣布「退黨」並參選今年台北市長選舉；民進黨發言人鄭朝方說，黨中央尊重，沒其他評論。

蘇煥智上午在台大校友會館舉行記者會說，「民進黨跟我的政治理念有距離」。經1年9個多月觀察，如果繼續留在民進黨內，已無法再對台灣有貢獻，他宣布「退出參加了27年的民進黨。離開民進黨，大家還是朋友！在捍衛台灣的大道上，大家還是同志！」

他說，民進黨之後是否自提台北市長參選人，對他已非關鍵問題。台北市中間選民大幅擴增，這是新結構，不應停滯在藍綠思考，且他雖退出民進黨，但沒離開民主運動，是更進一步推動民主深化。

媒體詢問，參選台北市長，為什麼有關市政著墨較少？蘇煥智表示，大家關注台灣大局，而台北市政建設還可以更好。未來他會提出包括防災都市更新處理、擴大推動社會住宅與城市重新定位等市政藍圖。

他說，台灣要脫離困局。台北市做為全台人才聚集、資源豐富的城市，怎樣變成台灣的火車頭，帶動台灣進入以知識創意為主的新時代，台北市具關鍵地位。

蘇煥智是輔仁大學法律研究所碩士，曾為執業律師、清華大學講師、立法委員及台南縣長。（編輯：李明宗）1070303

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