促進東亞和平 台日韓菲議員提建議

「東亞和平論壇」4日在台北圓山大飯店舉行第2天議程，邀請南韓、日本、菲律賓等國際國會議員對話，立法委員羅致政（右2）、尤美女（左）等人出席與談。中央社記者鄭傑文攝 107年3月4日

（中央社記者葉素萍台北4日電）菲律賓眾議員阿雷納斯（Rose Marie Arenas）今天在東亞和平論壇說，台灣不是東協的一份子，也不是東亞高峰會成員，但她覺得沒有台灣的話，任何一個區域架構都不夠完整。





「東亞和平論壇」4日在台北圓山大飯店舉行第2天議程，邀請南韓、日本、菲律賓等國際國會議員對話，立法委員羅致政（右）向與談的日本眾議院議員鈴木馨祐（左）握手致意。中央社記者鄭傑文攝 107年3月4日

第一屆「東亞和平論壇」今天在台北圓山飯店繼續進行第二天議程，今天上午台灣立委羅致政、尤美女，韓國國會議員李恩宰、李柱榮、鄭亮碩、金奎煥，日本眾議員鈴木馨祐，菲律賓眾議員阿雷納斯、施貝娌（Lorna Silverio）等4國國會議員談東亞和平的展望與機制。



台灣立法委員羅致政說，東亞區域過去5、60年一直能夠維持和平穩定，是因為有個既存的秩序，在美國主導下以及東亞各種同盟關係，包括美韓、美日、美菲都有同盟關係存在，但這個既存的秩序近來受到強烈挑戰，「我們希望維持和平穩定，不想挑釁區域的任何國家，不過，中國逐漸在改變現狀」。



羅致政指出，強大的中國雖然讓人擔憂，但他更擔憂的是既強大又聰明的中國對整個地區是很大的威脅；中國正在追求中國夢，一方面強化軍力，積極發展經濟，此外，中國也動用市場力量吸引甚至脅迫其他國家接受中國的條件。



羅致政說，中國使用龐大的市場，限制其他國家對中國可以採取的政策，更糟糕的是，有些國家畫地自限，面對中國威脅時做出讓步，例如，很多中國專家、「中國通」，若號稱是中國專家，無法拿到中國簽證到中國，如何自稱是中國專家？所以很多人會自我約束不批評中國政權，這種畫地自限的情況非常明顯。



羅致政舉例，春秋戰國時代有兩種策略，一是「合縱連橫」，所有國家對抗秦朝；另一種是「分而擊之」，秦朝利用分而擊之的策略，成了大一統的王朝，現在的中國也採用分而擊之策略，逐一突破存在已久的同盟關係；像今天這樣的會議是很好的平台，讓亞洲的國家，一起面對中國崛起時，能夠協調策略。



日本眾議院議員鈴木馨祐認為，目前中國的作法是比較走向鷹派，要打造一個更強大的中國，例如中國在海南島的潛艦，可以透過好幾個管道到太平洋，不管是透過台灣海峽、巴士海峽，所以，現在各國要有效地做好軍事監測，了解中國潛艦動態，包括台灣、日本、菲律賓、美國等合作無間，特別是在情報共享、資訊共享的部分，這是非常關鍵的。



菲律賓眾議員阿雷納斯說，台灣現在不是東協的一份子，也不是東亞高峰會的成員，但她覺得，沒有台灣的話，任何一個區域架構都是不夠完整，台灣是亞太地區非常重要的成員，她認為大家應該放下成見，認可台灣；她呼籲，大家可以放下各自的歧見，朝著共同的未來合作。



韓國國會議員李柱榮則強調，首要之務是持續透過制裁及其他方式向北韓施壓，解決北韓核武威脅，盼今天參與的其他國家，一起集思廣益，讓北韓放棄核武。





「東亞和平論壇」4日在台北圓山大飯店舉行第2天議程，邀請南韓、日本、菲律賓等國際國會議員對話，前副總統呂秀蓮（右）向與會來賓致意。中央社記者鄭傑文攝 107年3月4日

前副總統呂秀蓮受訪指出，從論壇中她覺得，大家都警覺到，這幾個國家面臨兩個具有威脅性鄰居、惡鄰，一個是北韓、一個是中國，大家要做好準備，團結在一起，形成和平網絡。



呂秀蓮認為，有些共同的議題可以推廣，台灣希望在區域裡面扮演領導的角色，今天很成功地推出第一屆東亞和平論壇，年底到首爾，接著到馬尼拉，接下來會到日本，4個國家團結起來的話，可以面對北韓與中國。（編輯：李信寬）1070304



