綠黨工加班做1給4 何欣純：主席盼當領頭羊

（中央社記者劉冠廷台北4日電）立法院民進黨團幹事長何欣純今天說，勞基法修法後加班費為核實計算，但民進黨工仍維持舊法的計算方式，是因為黨主席蔡英文盼能起領頭羊作用，呼籲企業給予員工更好的環境。



立法院在1月10日三讀通過勞基法修法，休息日加班工時在修法後改採「核實計算」。不過，民進黨中執會2月21日通過中央黨部工作人員服務辦法修正草案，優於勞基法，維持加班費「做1給4、做4給8」的舊制，不予改變。



聯合晚報今天報導，新版勞基法1日上路，民進黨黨工適用舊法，加班費仍是「做1給4、做4給8」，非修法後的1比1計算，國民黨認為民進黨矯情，讓全國勞工情何以堪？



對此，民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，蔡英文當時裁示時完整敘述是，民進黨願意呼籲國內各民營企業，能給予員工更好的環境與加班薪資，雖然現在加班費改為核實計算，但蔡英文說願意帶頭來募款，讓經費多一點，給黨工的加班費可以更好一點，起到一個領頭羊的作用。



至於民進黨立委的國會助理，加班費是否也能比照民進黨工的加班費計算，何欣純說，這是兩碼子事，國會助理隸屬於立法院，立法院屬於國家行政體制的一部份，需依循原來的預算編列與制度，且立法院屬於立法院長蘇嘉全的權責，跟政黨是不一樣的。而政黨自行募款，若預算能多一點，就可以帶頭示範，給予黨工好一點的加班費。



立法院副祕書長高明秋表示，立法院公費助理其聘用及管理均是由立法委員及黨團自行聘用及管理，立法院僅依法協助編列預算及代辦勞、健保等行政程序事務，並無權對公費助理進行實質審核與管理，因此有關公費助理加班費等勞動條件權利義務關係，是由實際聘用的立委及黨團依勞動基準法等相關規定辦理。（編輯：蘇志宗）1070304