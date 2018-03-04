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監委查大學校長遴選 高涌誠：非擋管中閔

發稿時間：2018/03/04 16:38

最新更新：2018/03/04 21:31

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監察委員高涌誠4日表示，調查大學校長遴選案不是要擋管中閔（圖），管中閔是否擔任台大校長是教育部的事，監察院管不到。（中央社檔案照片）監察委員高涌誠4日表示，調查大學校長遴選案不是要擋管中閔（圖），管中閔是否擔任台大校長是教育部的事，監察院管不到。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北4日電）監察委員高涌誠今天表示，調查大學校長遴選爭議，並非要擋管中閔，管中閔是否擔任台灣大學校長是教育部的事，監察院管不到，但若處理過程有疏失，監察院當然要糾正。

是否已去函台大調閱管中閔兼職資料，高涌誠表示，調查中案件不方便透露。

台大校長遴選委員會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今未核定人事案。

高涌誠下午接受中央社記者訪問表示，近年來成功大學、文化大學、陽明大學、台灣大學等校長遴選出現爭議，很明顯有制度性缺失，希望教育部釐清，因此他與監察委員張武修申請自動調查，一方面也是有台大教授到監察院檢舉，能不辦嗎？

高涌誠說，並非要捲入政治紛爭，太多人戴政治色彩眼鏡看他們了，監察院職權該做什麼就做什麼，希望大家平常心看待。

後續是否約談教育部長潘文忠或管中閔，高涌誠表示，對於任何有助問題的釐清，都應該做，但目前還在初步了解中。

高涌誠說，有關台大校長遴選爭議，會了解學術倫理與管中閔兼職等部分。每所大學遴選程序不同，台大不完全交由遴選委員會，校務會議也有角色，會進一步了解兩者在遴選過程中扮演的角色，以及教育部要求台大遴選委員會1月31日再度開會等過程。

他說，調查大學校長遴選案，「不是要擋管」，管中閔是否擔任台大校長是教育部的事，監察院管不到，不過，若台大處理有疏失，監察院當然要糾正。

至於外界質疑監察院無視大學自主，濫用調查權，高涌誠表示，具有行政職的大學教授是監察院的監督對象，過去曾有大學教授遭彈劾，與學術自由的核心無關。（編輯：蘇志宗）1070304

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