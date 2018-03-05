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台漁船遭日驅趕 外交部嚴正抗議

發稿時間：2018/03/05 14:29

最新更新：2018/03/05 14:39

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台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。對此漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會以地圖說明事件背景。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。對此漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會以地圖說明事件背景。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕，外交部今天表示，日本作法過當，已向日方表達嚴正抗議。

外交部發言人李憲章下午表示，蘇澳籍東半球28號漁船於3日及4日出海活動，遭日本指稱越界作業，由於日方公務船對東半球28號實施緊追，直至接近台灣領海附近，外交部認為日本做法過當，已於今天中午同步在台北及東京向日方表達嚴正抗議。

李憲章說，至於東半球28號是否有越界作業行為，行政院農業委員會漁業署刻正進行查證，外交部也已洽請日方提供具體事證。

漁業署表示，蘇澳籍東半球28號2月28日以特定漁業身分從蘇澳出港，3月3日上午在已談定的台日協議水域範圍外約10浬，遭日本水產廳船隻追趕；東半球28號4日再度以娛樂漁船身分出港，上午7時位置雖有超過暫定執法線，但是在與那國島西側的台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼12浬領海範圍，卻遭日方緊追並噴水干擾，會透過外交管道提出抗議。

不過漁業署也表示，就東半球28號4日作業範圍超出娛樂漁船30浬限制範圍的部分，若經查證屬實，也將予以嚴處。

外交部長吳釗燮上午曾表示，將以「毋枉毋縱」的態度處理，如果日本方面有過度執法，當然會強烈抗議；如果漁船有越界，政府也會加以處理。（編輯：李信寬）1070305

漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會，以地圖說明台灣娛樂漁船東半球28號連續兩日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日漁業署副署長林國平（圖）5日在農委會，以地圖說明台灣娛樂漁船東半球28號連續兩日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕。中央社記者徐肇昌攝 107年3月5日
漁業署指出，蘇澳籍東半球28號兼營娛樂漁船3、4日在紅色虛線的暫定執法線東側，連續兩天被日本取締緊追，漁業署會審慎調查，若違反規定將予嚴處，若無違規，將循外交管道抗議。（翻攝自漁業署資料）中央社記者楊淑閔傳真　107年3月5日漁業署指出，蘇澳籍東半球28號兼營娛樂漁船3、4日在紅色虛線的暫定執法線東側，連續兩天被日本取締緊追，漁業署會審慎調查，若違反規定將予嚴處，若無違規，將循外交管道抗議。（翻攝自漁業署資料）中央社記者楊淑閔傳真　107年3月5日
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