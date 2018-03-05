陳副總統：爭取貿易夥伴國挺台入CPTPP

（中央社記者葉素萍台北5日電）副總統陳建仁今天說，台灣將努力與區域內國家建立更強韌緊密夥伴關係；在未來這一年，加強推動「新南向政策」的力道；政府也將爭取各主要貿易夥伴國支持台灣加入CPTPP。



陳副總統今天接見「東亞和平論壇」與會學者專家，訪賓一行包括來自韓國、日本、瑞士、美國、印度、南非及菲律賓等國的國會議員、學者專家，由前副總統呂秀蓮及外交部次長章文樑陪同，前來總統府拜會副總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。



這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



陳副總統指出，維持區域的和平、穩定和繁榮是大家共同的目標，透過這次論壇的研討和論述，再次證明大家共享的自由、民主及人權價值，是達到這個目標絕對不可或缺的重要條件。



副總統說，在複雜多變的區域情勢中，台灣將會善盡維護區域安全的責任，持續保持善意，並致力於維持穩定、具一致性以及可預測的兩岸關係。



他也提到，台灣將努力與區域內國家建立更強韌緊密的夥伴關係。在未來這一年，加強推動「新南向政策」的力道，希望與南亞、東南亞以及紐澳等國家有更多元的合作交流，特別是在人才培育及經貿成長上互相努力，發揮互利、互補的效用。



陳副總統表示，「跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」即將於3月8日簽署，政府也將持續做好各項準備工作，來爭取各主要貿易夥伴國支持台灣加入。



談到台灣對於參與國際社會的努力，副總統指出，台灣主動落實聯合國制裁北韓措施，來聯手遏制核武發展的威脅；在南海議題上，已推動將太平島做為科學研究和人道援助的基地；此外，也致力於保障航行及飛越的自由，來確保南海的自由與開放。



他說，為落實聯合國永續發展目標，去年9月政府發表第一份「國家自願檢視報告」，並且定期檢視各階段工作進展，願與各國分享經驗和成果，為全球永續發展共同努力。



副總統強調，從過去到現在，在重要的全球議題上，台灣從來沒有缺席，未來也將會繼續堅定地走向世界、積極地參與。（編輯：楊玫寧）1070305