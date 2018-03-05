府：台灣從來不是影響兩岸關係負面的一方

總統府發言人黃重諺5日說，在兩岸關係上，台灣從來不是影響兩岸關係負面的這一方。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統府發言人黃重諺今天說，在兩岸關係上，台灣從來不是影響兩岸關係負面的這一方；維持兩岸之間的和平穩定，確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標。



中國國台辦主任張志軍今天說，今年兩岸關係形勢「更趨嚴峻複雜」，對台工作「面臨更多風險與挑戰」，原因是台灣拒不承認「九二共識」，且「外部勢力加大干預介入力度」所致。



黃重諺今天受訪指出，有關國台辦的發言，按照政府體制一向是由陸委會回應，但是在兩岸關係上，台灣從來不是影響兩岸關係負面的這一方。



他說，台灣致力於區域和平以及維持兩岸穩定的政策立場，一直是非常明確且一致的，過去這段期間，政府根據普遍民意以及國內共識，致力維繫兩岸和平關係，也向對岸持續釋出善意，這部份國際社會非常清楚，也看到台灣的努力。



黃重諺並重申政府處理兩岸關係原則的態度是，維持兩岸之間的和平穩定，確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標，就像總統蔡英文多次強調，善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服，這就是處理兩岸關係一貫的原則。（編輯：楊玫寧）1070305