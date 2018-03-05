中國軍費增 綠委：台灣應加強不對稱能力

（中央社記者王承中台北5日電）民進黨籍立委羅致政今天針對中國國防支出增加表示，中國希望在東亞扮演主導角色，軍費增加、軍力上漲是趨勢。台灣在嚇阻、不對稱能力應更加強，審慎軍事投資，明確的戰略選擇，還是有機會以小博大。



中國大陸人大會議今天開幕，大陸今年國防支出將增加8.1%。國防部表示，會密切注意中共軍費編列和支出的後續發展，總統已經承諾未來每年國防預算支出和前一年相比會成長。



羅致政告訴中央社記者，中國軍費不斷增加、軍力不斷上漲是趨勢，中國希望在東亞扮演主導角色的態勢是很清楚，也導致區域平衡發生急速變化。



他說，台灣雖然不可能去扮演區域平衡者的角色，台灣在嚇阻、不對稱的能力應該要更為加強，以更審慎軍事投資，加上明確的戰略選擇，台灣面對中國還是有機會以小博大。



民進黨籍立委蔡適應告訴中央社記者，中國作為一個崛起大國，軍費增加是自然現象，但最為人詬病的就是總預算不透明，中國應加強國家財政透明化。



他說，希望中國能做亞太區域和平的穩定者，而非破壞者，造成亞太形勢不穩定。最近中國解放軍的跨洋演訓，讓周遭感到緊張，進一步讓包含台灣在內的周遭國家對中國軍力增加抱持更多疑慮，這樣對亞太和平沒有幫助。



國民黨籍立委李彥秀告訴中央社記者，近來中共推行強軍政策，不斷提升區域的主導能力，此次國防支出將增加8.1%，是近3年軍費增幅最大的一次。



她說，兩岸軍費差異懸殊，台灣不適合進行軍備競賽，行政院長賴清德日前增加國防經費維持區域和平的邏輯似乎會引發更多紛爭，如何透過友善互動和找到新的相處模式才是政府的當務之急。（編輯：楊玫寧）1070305