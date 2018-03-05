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政院：花蓮震災小組將運作到重建完成

發稿時間：2018/03/05 17:05

最新更新：2018/03/05 17:05

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（中央社記者顧荃台北5日電）行政院「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人、政務委員陳美伶今天表示，考量花蓮地震後的重建工作相當漫長，需中央與地方合作，專案小組將持續運作，直到重建工作完成為止。

陳美伶下午透過新聞稿表示，2月6日花蓮地震發生後，中央各部會於第一時間啟動救災及應變作為，在產業協助、紓困及振興措施方面，交通部觀光局已推出多項振興花蓮觀光產業措施，研擬相關產業復甦行動計畫提報行政院審查。

陳美伶表示，有關道路、橋梁、校舍、農路等公共設施及公有建築復建，由工程會會同相關單位，對災後搶修搶險工程，已會勘並執行完成，其餘待花蓮縣政府彙報中央後，將於3月底前全部核定。

陳美伶說，有關民眾房屋受損後續協助，其中租金補貼、房屋耐震評估補助及危險建築拆除補助等部分，應由花蓮縣政府儘速彙整相關需求提報內政部；民眾如需重建危險老舊建築，可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「建築物耐震重建輔導試辦計畫」加速處理，並獲得相關補助。至於重建用地如有需要國有土地部分，財政部將視個案提供協助，並簡化行政程序，於提報後1個月內完成。

她表示，在重建經費方面，花蓮縣政府107年度總預算計畫型補助、花東基金及106年度追加減預算等編列縣配合款，若縣府確將經費移為震災使用，並經主計總處確認已無財源，可再由花東基金予以協助；衛生福利部及外交部收受的各界捐款，衛福部會將募得的款項及清冊，撥付花蓮縣政府作為重建使用。（編輯：蘇志宗）1070305

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