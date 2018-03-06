吳釗燮：爭議水域列台日漁業委員會議程

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）外交部長吳釗燮今天表示，台日漁業間的重疊水域問題，一定會列入台日漁業委員會的議程；政府從來沒有軟弱過、不會示弱。



「決戰黑水溝，差點被押到日本，好險台灣派出2艘軍艦2艘海巡艦艇前來救援」吳姓釣友在臉書日前貼出影片，指出他搭「東半球28號」娛樂漁船出海，前往宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣點釣魚時，卻遭日本水產廳公務船追逐並以水砲攻擊，所幸海巡署艦艇隨即趕往馳援。



中國國民黨立委江啟臣下午在立法院會質詢時表示，近日將召開台日漁業委員會議，這次事件發生地點剛好是重疊水域，日方一直不願與台灣談重疊爭議水域議題，會不會列入台日漁業委員會議議程？



吳釗燮說，相關爭議的八重山水域，一定會在台日漁業委員會的議程上。江啟臣要求政府態度應該強硬，吳釗燮說，不是強硬不強硬的問題。江啟臣又要求政府態度不能軟弱，吳釗燮說，「我們從來沒有軟弱過」、「我們不會示弱」。



農委會副主委陳吉仲說，東半球28號是漁船兼娛樂漁船，有兩種執照，2月28日至3月3日出海，違反台日共同海域裡面，必須是漁業署核可名單的漁船，才能進入相關海域，東半球28號不是核可的名單，回程的3月3日上午6時至7時，速度又突然變零。



江啟臣認為，漁船如果違反規定，農委會可以處理，不能讓其他國家趕盡殺絕，人民會無法接受。（編輯：溫貴香）1070306