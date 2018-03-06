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台漁船遭日驅趕 朝野立委：日方應完整說明

發稿時間：2018/03/06 15:53

最新更新：2018/03/06 15:53

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）台灣漁船遭日本取締，國民黨團今天表示，若日方無完整說明，立法院應不分朝野，立即要求駐日代表謝長廷回台說明；民進黨團幹事長何欣純說，前提是要先清楚知道日方的說明。

台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕；中國國民黨立法院黨團今天召開記者會，書記長李彥秀說，台灣漁船在合理的經濟海域遭到攻擊，外交部的態度是過於軟弱，而這件事發生在台日漁業談判前夕，這是否是日方給的下馬威？

李彥秀說，若得不到日方善意的說明，犧牲的是漁民的權益，接下來是不是可能犧牲國人的食安，進口日本核災食品？這兩天若沒得到日方完整說明，立法院不分朝野黨派，應立即要求謝長廷返台，完整交代整件事後續引起的效應。

與會的國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，此事涉及主權及以及人民捕魚的權利，政府不可以低調、委曲求全，謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方保證，不能再發生類似事件。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，表達嚴正抗議，且要日方完整說明，這是最重要的；至於要求謝長廷回立法院備詢，這是立委的職權，她沒意見，但前提必須要先清楚知道日方的說明。

何欣純說，謝長廷第一時間應該是去要求日方說明，這樣才能檢視日方的說明是否正確。（編輯：楊玫寧）1070306

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