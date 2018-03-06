嘉義縣長初選干擾電話 雙方都要求徹查

民進黨嘉義縣長初選6日公布由前農委會副主委翁章梁（中）勝出，翁章梁對於5日晚上的語音干擾民調電話，提出質疑，要求民進黨中央徹查。中央社記者黃國芳攝 107年3月6日

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）民進黨嘉義縣長初選今天公布由前農委會副主委翁章梁勝出，翁章梁與初選對手嘉義縣議會議長張明達的團隊對於昨晚語音干擾民調電話，均提出質疑，要求民進黨中央徹查。



民進黨嘉義縣長初選由張明達、翁章梁角逐，民主進步黨今天宣布，昨天晚上嘉義縣長提名初選電話民意調查，由翁章梁勝出，如果一切順利，預定14日中央執行委員會公告提名名單。



翁章梁初選團隊總幹事、民進黨籍立委蔡易餘表示，昨天晚上進行初選電話民意調查時，有很多支持者反映，接到語音干擾民調電話，這種行為已違反民進黨中央的初選規定。



蔡易餘指出，對手也指支持者受到同樣的語音干擾民調電話，且在臉書上留言直指是翁章梁陣營所為，不過，競選團隊也質疑是對手張明達陣營在背後指使。



對於語音干擾民調電話，翁章梁說，這會影響初選的公平、公正，要求民進黨中央一定要徹查，且希望移送檢調單位調查，查出背後的委託者。



張明達初選團隊發言人黃嫈珺表示，團隊已掌握對手日前過濾電話的錄影，以及昨天晚上採用語音電話干擾的證據，因此，已陪同接到干擾民調電話的鄉親報警，除了請民進黨中央儘速秉公處理外，更要求檢調介入調查。



黃嫈珺指出，團隊日前所委託的多次民調結果，均顯示張明達的支持度維持穩定領先，但昨天晚上進行的民調結果，顯然無法忠實反映真實的支持度。



媒體詢問張明達脫黨參選的可能性，黃嫈珺說，張明達需要時間沉澱，這個問題不只是媒體想詢問，鄉親也在等待，未來團隊下一步怎麼走，在開會後，才會統一對外說明。（編輯：李錫璋）1070306



