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中國推惠台31條 賴揆：下週提出因應策略

發稿時間：2018/03/06 16:41

最新更新：2018/03/06 17:02

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zoom in 行政院長賴清德（圖）6日在立法院會施政總質詢時表示，中國對台灣手段會更靈活，針對31項政策要務實檢討，下週提出因應策略。中央社記者施宗暉攝 107年3月6日行政院長賴清德（圖）6日在立法院會施政總質詢時表示，中國對台灣手段會更靈活，針對31項政策要務實檢討，下週提出因應策略。中央社記者施宗暉攝 107年3月6日

（中央社記者陳俊華台北6日電）針對中國大陸提出31條惠台措施，行政院長賴清德今天答復立委質詢時表示，中國對台灣手段會更靈活，針對31項政策要務實檢討，下週提出因應策略，現行制度該調整就調整。

中國國民黨立法委員江啟臣下午在立法院施政總質詢時詢問，政府要如何面對中國大陸提出的惠台31項政策？希望政府能提出靈活的因應策略。賴清德答詢時說，要務實檢討31項政策，下週會提出因應策略，如果台灣目前制度有需要調整的地方就調整。

另外，江啟臣問，美國國會通過台灣旅行法，未來台灣對外空間會更大？賴清德說，對美國通過台灣旅行法表示感謝，感謝僑胞在美國做很多努力，期待法案有助台美雙邊關係。

江啟臣追問，未來台美高層互訪解禁，總統蔡英文與美國總統川普有沒有機會見面？外交部長吳釗燮表示，這是假設性問題，目前沒有規劃，台灣旅行法是沒有拘束力的法案，代表國會希望行政部門提升台美關係，至於如何提升？要回到雙邊行政部門具體協商，且須符合雙方利益。

江啟臣問，吳釗燮是否有到華府出訪計畫？吳釗燮表示，目前沒有這樣規劃，至於細節問題，比如說誰要到美國訪問，或者誰要到台灣，都要透過雙方協商。

至於法案生效後，北京方面的反應，吳釗燮說，可能對台海雙方關係造成影響，但若中國若能理解到，這個法案不是台灣政府在推，而是一些在美台僑在推，「我相信中國應該不會有過度反應」。（編輯：李淑華）1070306

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