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高市議員初選 子弟兵結盟壯聲勢

發稿時間：2018/03/08 16:36

最新更新：2018/03/08 16:36

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（中央社記者王淑芬高雄8日電）民進黨高雄市議員初選展開。包括「菊系」七小福，以及與綠營市長初選出線的立委陳其邁友好的4位新面孔今天都聯袂登記。另外，立委趙天麟也有「大高雄天團」將於明天登記。

與陳其邁友好的4名新人鄭孟洳、林志誠、江瑞鴻、黃秋瑛今天聯袂辦理初選登記，4人在陳其邁初選階段合掛看板文宣。擔任陳其邁初選發言人的高市議員林瑩蓉不諱言4人陪同陳其邁走訪基層，但未必要視為子弟兵，她說，如果新人初選勝出就會和尋求連任的市議員聯合造勢。

陣仗最大的莫過於高雄市長陳菊的子弟兵，包括現任的李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳、簡煥宗，以及新人許乃文、洪村銘等新世代組成的「5+2小福」，上午在立委劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉、鍾孔炤、李昆澤等人陪同下，共同前往市黨部聯合登記參選，宣示拚議會席次過半，延續陳菊的高雄價值。

立委趙天麟投入民進黨高雄市長初選時就以「母雞帶小雞」帶著4名投入市議員選舉的新人一起曝光、走訪基層，打出「大高雄天團」的聲名，其中林智鴻、張以理曾擔任過助理，有協助議事運作的歷練。趙天麟預告9日將陪同4名天團成員辦理初選登記，結盟聯合宣傳，希望優質年輕人有出頭的機會。

這屆高雄市議會議員有66席，民進黨過半達36席；下屆議員應選席次仍為66席。議員結盟攸關派系在議會勢力消長，更被視為是未來議長、副議長投票選舉關鍵。(編輯:孫承武)1070308

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