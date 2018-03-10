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學者鄭貞銘公祭 錢復主持覆蓋黨旗儀式

發稿時間：2018/03/10 10:23

最新更新：2018/03/10 11:23

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資深傳播學者鄭貞銘日前因病辭世，享壽82歲，10日上午在台北市第一殯儀館舉行公祭儀式，文化大學新聞系第一屆至第56屆系友到場執禮，送鄭貞銘最後一程。中央社記者張新偉攝　107年3月10日資深傳播學者鄭貞銘日前因病辭世，享壽82歲，10日上午在台北市第一殯儀館舉行公祭儀式，文化大學新聞系第一屆至第56屆系友到場執禮，送鄭貞銘最後一程。中央社記者張新偉攝　107年3月10日

（中央社記者呂欣憓台北10日電）已故傳播學者鄭貞銘的家屬今天上午在台北市第一殯儀館舉行公祭儀式，前總統馬英九、前副總統吳敦義等人都前往致意，並由前監察院長錢復主持覆蓋中國國民黨黨旗儀式。

鄭貞銘農曆年前因腎衰竭住進醫院，於2月19日下午辭世，享壽82歲。鄭貞銘從事傳播教育多年，桃李滿天下，學術著作包括「中國大學新聞教育之研究」、「新聞原理」、「新聞採訪的理論與實務」，至今仍被許多學校當作教科書。

鄭貞銘公祭於今天上午在台北第一殯儀館舉行，擔任治喪委員會榮譽主委的前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義、前中國國民黨主席吳伯雄、前立法院副院長曾永權、前考試院長關中、前民主進步黨主席許信良、國家安全會議秘書長李大維都到場致意。

公祭一開始由擔任主祭官的前監察院長錢復主持覆蓋黨旗儀式，接著吳伯雄致詞指出，鄭貞銘對人誠懇熱心，去年12月16日鄭貞銘還舉行了新書發表會，雖然行動不便，但一上台眼睛就立刻射出光芒，思路清晰、口齒鏗鏘有力，讓他非常欽佩。

吳伯雄說，新書發表會後鄭貞銘還寫信給他，感謝他當天全程參與，並要他注意健康，沒想到2月19日聽到鄭貞銘去世的消息，他很震驚，深深感到生命的無常。

吳伯雄指出，鄭貞銘和國民黨有很深的淵源，一路走來都沒有改變理念，培育了很多優秀年輕人，今天獲得覆蓋黨旗儀式，是實至名歸、受之無愧。

鄭貞銘畢業於政治大學新聞研究所，27歲以行政秘書兼講師身分，參與創建文化大學新聞系，33歲時成為系主任，先後曾在輔大、淡江、世新、銘傳、國防大學、玄奘等校擔任過兼任教職。他生前遍訪中國大陸百所學校，被多所大學聘為講座教授，以「終身授課」為職志。（編輯：楊玫寧）1070310

傳播學者鄭貞銘公祭儀式10日上午在台北第一殯儀館舉行，前總統馬英九（前右起）、前副總統連戰、吳敦義與前中國國民黨主席吳伯雄等人都到場致意。中央社記者張新偉攝　107年3月10日傳播學者鄭貞銘公祭儀式10日上午在台北第一殯儀館舉行，前總統馬英九（前右起）、前副總統連戰、吳敦義與前中國國民黨主席吳伯雄等人都到場致意。中央社記者張新偉攝　107年3月10日
傳播學者鄭貞銘公祭儀式10日上午在台北第一殯儀館舉行，前總統馬英九（前右）前往致意。中央社記者張新偉攝　107年3月10日傳播學者鄭貞銘公祭儀式10日上午在台北第一殯儀館舉行，前總統馬英九（前右）前往致意。中央社記者張新偉攝　107年3月10日
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