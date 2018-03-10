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聲援西藏遊行 訴求達賴喇嘛要回家

發稿時間：2018/03/10 16:28

最新更新：2018/03/10 17:37

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在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等民間團體10日在台北發起310西藏（圖博）抗暴日59週年遊行活動，現場高喊「達賴喇嘛要回家」、「西藏是西藏人的」等口號。中央社記者余曉涵攝　107年3月10日在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等民間團體10日在台北發起310西藏（圖博）抗暴日59週年遊行活動，現場高喊「達賴喇嘛要回家」、「西藏是西藏人的」等口號。中央社記者余曉涵攝　107年3月10日

（中央社記者余曉涵台北10日電）西藏抗暴日59週年，在台藏人福利協會等團體今天下午在台北市舉行遊行，提出「達賴喇嘛要回家」等訴求。

在台藏人福利協會、西藏台灣人權連線、台灣勞工陣線等支持藏人的民間團體今天發起310西藏（圖博）抗暴日59週年遊行活動，在台藏人以及聲援群眾在現場高喊「中國軍隊離開西藏」、「達賴喇嘛要回家」、「西藏人要回家」、「西藏是西藏人的」等訴求。

在台藏人福利協會秘書長丹增南卡（Tenzin Namdak）表示，藏人要宗教自由、文化自由、言論自由及保護生態的自由，這也是今天站出來的最主要目的。

立法委員谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、尤美女也現身活動現場。谷辣斯．尤達卡表示，去年三讀修正入出國及移民法，希望到台灣的圖博人，可以有尊嚴的在台灣居留生活。

尤美女則表示，今年的主題是達賴喇嘛要回家，希望達賴喇嘛和西藏人都可以回家，不僅是回到土地上的家，更是回到有宗教自由、文化自由、語言自由的真正的家。

遊行隊伍下午2時從捷運忠孝復興站出發，途中並舉行磕長頭儀式等，終點為台北101旁信義廣場公園。（編輯：黃瑞弘）1070310

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