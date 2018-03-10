海軍宣傳搞創意 Q版動漫人物拉近距離[影]

海軍司令部近期推出動漫短片，以海軍現役艦艇為原型創作的動漫人物「小田」及「寧寧」為主角，結合部隊政令宣導，希望引起更多共鳴。（圖取自中華民國海軍臉書www.facebook.com/ROCNAVY.tw/）

（中央社記者劉麗榮台北10日電）突破以往生硬的宣傳手法，海軍司令部近期推出動漫短片，以海軍現役艦艇為原型創作的動漫人物「小田」及「寧寧」為主角，結合部隊政令宣導，希望引起更多共鳴。



海軍在「中華民國海軍」臉書專頁發布最新動漫短片，以海軍現役艦艇為原型創作的動漫人物「田單軍艦－小田」及「西寧軍艦－寧寧」為主角，由義務役自行創作動漫短片，希望更貼近年輕官兵。





天冷關懷 哇！天氣好不容易才剛回暖，緊接著又一波寒流來襲，各位朋友們大家可別輕忽氣溫變化，記得多穿件衣服保暖不要感冒囉，小田寧寧陪伴大家一起度過這波冷颼颼的寒流～ 由中華民國海軍貼上了 2018年3月8日

假日關懷 又到週末放假日囉！各位朋友們有規劃要去哪邊HAPPY了嗎？寧寧提醒您，休假期間還是要注意安全不要過度放縱自己喔～ 由中華民國海軍貼上了 2018年3月8日

海軍從春節開始製作一系列短片，包括酒駕防制、自我傷害防治等，配合寒流來襲也製作保暖篇。海軍說，動漫短片創作的難度遠高於一般短片拍攝，從原創人物設計、動畫繪製、故事劇情安排、角色配音及音樂音效等，各個環節都很講究，希望呈現好的質感。海軍還特別邀請社群媒體的「米娜」及「街頭配音」為兩位角色配音。有別於過去生硬的宣導影片，動漫短片更容易拉近與年輕官兵與一般民眾的距離，達到宣導效果。（編輯：林興盟）1070310