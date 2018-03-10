前進WHA 聯合國協進會盼陳副總統率團

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）世界衛生大會（WHA）將於5月21日到26日於日內瓦召開。台灣聯合國協進會理事長蔡明憲今天表示，今年將再度組團前往日內瓦為台灣發聲，並盼副總統陳建仁可以率領WHA宣達團。



台灣聯合國協進會（TAIUNA）今天下午舉辦會員大會暨台灣國際發聲演講會。蔡明憲致詞時表示，過去10多年來，TAIUNA多次籌組宣達團，5月到WHA，9月到聯合國大會，為台灣發聲。



宣達團發言人曾琮愷表示，今年要號召青年一起參與前進2018 WHA的活動，預計籌組百人前往日內瓦，於5月17日到28日期間內，結合各社團，在日內瓦展現台灣軟實力。



曾琮愷說，宣達團特別成立一支青年團，除了規劃藝文表演，更於WHA會議期間同步舉行「台灣無國界醫院」展，展現台灣醫療成就與貢獻，促進國際對台灣醫衛實力的認識與了解。



同時，蔡明憲指出，美國、歐洲等有越來越多國家支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。疾病的傳染不分國際，WHO不應排拒任何國家。



蔡明憲也向出席TAIUNA會員大會的陳副總統表示，期盼陳副總統今年5月率領宣達團前進WHA，為台灣發聲。



WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。WHO是聯合國體系內負責衛生事務的國際組織。



此外，蔡明憲談到台灣入聯議題時表示，TAIUNA在暑假都會舉辦青年培訓營，幫助青年了解台灣需要加入聯合國的原因。他強調，台灣要加入聯合國，一定要用「台灣」的名稱加入。



蔡明憲指出，根據2007年的民調，77%台灣民眾同意用台灣的名字加入聯合國；2016年的民意調查，已有84.8%民眾贊成用台灣的名字加入聯合國。



出席會員大會的還有前副總統呂秀蓮、監察委員陳師孟、民主進步黨籍立委姚文智、前行政院長游錫堃，以及籌組「喜樂島聯盟」的民視董事長郭倍宏等人。



呂秀蓮致詞時強調台灣加入聯合國的必要性，公、私部門也要一起努力，呼籲外交部與TAIUNA合作。她也建議陳副總統於9月聯合國大會期間率團前往紐約，「領銜去敲聯合國大門」。



同時，呂秀蓮說，外交部也應聘請聯合國專家作為推動入聯的顧問，研擬相關策略。



游錫堃致詞時表示，台灣正名制憲是很要的目標，呼籲大家一起努力。



此外，監委陳師孟致詞時，主動提到前交通部長郭瑤琪涉貪污提非常上訴遭最高法院駁回的事情，並批評司法不公，司法界目前還是有很多恐龍。（編輯：林興盟）1070310