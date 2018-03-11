軍人年改 邱國正不贊成設天花板

外界關注軍人年改天花板該訂多少，退輔會主委邱國正接受中央社專訪表示，「我不贊成天花板，不應該有這種限制」，前美國總統林肯曾說，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他會在這方面努力溝通觀念。中央社記者裴禛攝 107年3月11日
退輔會主委邱國正專訪1（中央社記者呂欣憓台北11日電）軍人年改引發獨厚退將疑慮，退輔會主委邱國正表示，在同一單位待久了俸率一定高，職位高有一定保障很合理，他不贊成軍人年改設天花板，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。
根據年改會規劃版本，軍人俸給制的起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%，之後每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%，上將最高可達90%；有立委認為這會造成高階將官獲利，日前副總統陳建仁日前與立委溝通時，會中不少人主張將級的年改天花板應調降。
新任國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正接受中央社專訪時表示，在一個單位待久，俸率一定高，以中校為例，最高可以服役24年，若服滿24年和服役20年就退伍相比，俸率就有差了；這其中的原因要探討清楚，讓大家覺得合理，就可以排解獨厚高官的疑慮。
外界關注天花板應訂多少，邱國正說，「我不贊成天花板，不應該有這種限制」，美國前總統林肯曾說，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他會在這方面努力溝通觀念。
邱國正認為，高官有一定保障很合理，不應設定不能超過多少，目前的方案已設定所得替代率最高90%，他沒什麼意見，但不要被砍了還被人家說是肥貓，被講成好像獨厚高官一樣，大家「心裡面會難過」。
至於改革後各階軍士官退俸差多少？邱國正說，現役有現役的版本，和已經退伍的版本有點差別，位階高的或年資淺的，被減少的退俸可能從幾千元到1萬多元都有，上校服役21年的扣得多，28年的扣得不多，位階高的1萬多、2萬元都有。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070311
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