軍人年改 邱國正不贊成設天花板

外界關注軍人年改天花板該訂多少，退輔會主委邱國正接受中央社專訪表示，「我不贊成天花板，不應該有這種限制」，前美國總統林肯曾說，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他會在這方面努力溝通觀念。中央社記者裴禛攝 107年3月11日