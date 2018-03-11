台聯籲增國防預算 恢復徵募兵並行

台灣團結聯盟11日呼籲政府，積極增加國防預算，至少應達GDP的3%，同時取消「全募兵制」，恢復「徵募兵並行制」。中央社記者葉素萍攝 107年3月11日

（中央社記者葉素萍台北11日電）台灣團結聯盟今天呼籲政府，積極增加國防預算，至少應達國民生產總值（GDP）的3%，同時取消「全募兵制」，恢復「徵募兵並行制」，在兩岸軍事實力上取得一定程度的平衡。



前台聯立委賴振昌、周倪安及台聯政策部主任陳嘉霖今天共同召開記者會，他們高呼「維護國家安全、增加國防預算、富國強兵才是硬道理」。



賴振昌指出，中國日前宣布，2018年度國防預算高達人民幣1兆1070億元，約新台幣5兆1839億元，增幅8.1%，相較於台灣2018年國防預算新台幣3278億元，中國國防預算是台灣約16倍，兩國軍力失衡持續擴大，嚴重衝擊台灣國防安全。



賴振昌說，中國軍費連年大幅成長，是僅次於美國的全球第二大軍事預算國。



周倪安指出，相較之下，台灣國防預算占GDP的比例，連年下降；再加上根本招不到兵的「全募兵制」，台灣的國防快速弱化，非常明顯。



周倪安呼籲，希望總統蔡英文重新考慮，讓徵募並行，恢復過去的徵兵制；徵兵的薪餉也要增加；有外敵的國家，不會像台灣這樣放鬆兵防，連監察院都不斷警告，台灣的國防是有危險的。



陳嘉霖指出，中國軍費持續增長，美國「印太戰略」就是劍指中國。此外，東南亞國家為避免在南海競爭中遭到中國壓制，也紛紛上調國防預算；尤其，越南從2006年至2015年間，國防經費由13億美元成長到46億美元，成長率高達258%。



賴振昌強調，基於維護國家安全考量，呼籲政府必須積極增加國防預算，至少應達GDP的3%，同時取消「全募兵制」，恢復「徵募兵並行制」，落實全民國防，才能具備壓制中國的能力，在兩岸軍事實力上取得一定程度的平衡。（編輯：張良知）1070311