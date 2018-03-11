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兩岸論壇 國民黨：規劃吳敦義帶隊

發稿時間：2018/03/11 12:42

最新更新：2018/03/11 12:42

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（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨大陸事務部主任周繼祥今天表示，兩岸論壇朝黨主席吳敦義帶隊參加規劃，沒有其他備案；有關舉辦時間與地點，雙方有共識共同宣布。

國民黨主席吳敦義6日表示，他還沒有向總統府申請赴陸參加兩岸論壇；與大陸方面就兩岸論壇議程與議題希望先有基本共識、初步結論，「如果我去，空手而回，我何必跑這趟。」

負責與大陸磋商兩岸論壇的周繼祥上午出席台灣新願景論壇協會舉辦的青年活水營受訪表示，他剛從大陸回來，雙方就舉辦兩岸論壇事宜，一直在協商，沒有中斷。

議程與議題是否已有基本共識？他說，當然有進展，都在規劃中；吳敦義的意思是等這些都規劃好，規劃好當然就是要有具體成果，不然去幹嘛。

兩岸論壇是否4月下旬在北京舉辦，周繼祥表示，「容我賣個關子」，不過，大陸領導人習近平將參加博鰲論壇、5月美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面，兩岸論壇的時間應該可以推算出來。

周繼祥說，兩岸論壇的舉辦，雙方有共識，要共同發布，不能片面宣布，否則不尊重對方；很快就會宣布，不可能拖，不過，還需要一點時間。

成功大學政治系教授丁仁方在「青年活水營」致詞時說，兩岸論壇馬上就要召開，希望國民黨能幫農民爭取更多利益，做農民代言人。

由中國國民黨和中國共產黨聯合主辦的「兩岸經貿文化論壇」，過去俗稱為「國共論壇」，在前國民黨主席洪秀柱任內轉型為「兩岸和平發展論壇」，吳敦義上任後更名為「兩岸論壇」。

今年兩岸論壇預計4月下旬在大陸舉行，討論大陸台商得到公平投資保障與待遇、陸生來台維持一定量與質，以及陸客人數維持穩定等3大議題。（編輯：林沂鋒）1070311

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