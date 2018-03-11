徵召蔣萬安否 吳敦義：我不能伸手進去

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨是否徵召黨籍立委蔣萬安參選台北市長受關注，黨主席吳敦義今天表示，他不曉得，「我不能伸手進去」，每個人有他的意願與考量。



台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平；國民黨台北市黨部明天將公告黨內初選時程。不過，外傳國民黨5月打算徵召蔣萬安。



吳敦義上午出席台灣新願景論壇協會舉辦的青年活水營活動，被問到是否徵召蔣萬安時說，他不曉得，這是國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹第一線的工作，「我不能伸手進去」，每個人有他的意願與考量。



談到國民黨中常會通過反日本核災地區食品公投與反空污公投，吳敦義說，這兩項公投不涉及任何意識型態或政治態度，是確保民眾生命健康與安全的問題。



吳敦義在青年活水營致詞時，以自己參選過南投縣長、高雄市長、立委等為例，呼籲大家在選舉時要團結、革新，且要有策略。



吳敦義提及，國民黨中常會去年通過107年直轄市議員選舉提名辦法，為鼓勵新人與青年參選，新人民調加權10%；35歲以下參選人，民調加權15%，36歲以上40歲以下，加權10%，希望年輕人一步一腳印。（編輯：鄭雪文）1070311