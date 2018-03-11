吳志中：台美日攜手 維護印太區域穩定

外交部次長吳志中11日在台北出席台灣智庫舉辦的「印太戰略下之台灣機會」國際論壇，為開幕致詞。中央社記者張皓安攝 107年3月11日

(中央社記者葉允凱台北11日電) 外交部次長吳志中表示，樂見美日以民主為價值基礎，保衛區域自由與開放，台灣已做好準備，扮演更積極角色，與理念相近國家發展「印度太平洋戰略」。



台灣智庫今天舉辦「印太戰略下的台灣機會」研討會，邀請多位美日退役將領與學者專家與會，就區域安全及台灣角色進行廣泛的交流對話。吳志中也應邀出席致詞。



吳志中致詞時表示，區域情勢因中國頻繁的軍事擴張與北韓核武計畫緊張，增加不穩定性，因此台灣樂見美日推動印太願景，以民主價值為根基，保衛區域自由、開放的共同成果。



他強調，為達成這個願景，區域內的民主國家必須承擔更多責任，包括台灣在內。 「台灣需要扮演更積極角色，與美日攜手合作，維護區域和平及穩定。」



吳志中說，身為印太區域的自由民主國家，台灣已做好準備，並積極有效透過「新南向政策」與鄰近國家開展新的合作及交流模式，展現台灣有意願、也有能力貢獻區域的和平穩定。



吳志中也細數蔡總統就任一年九個月以來，台灣與美國及日本等夥伴國家在多項領域獲得突破。台美關係包括國會通過台灣旅行法、美國對台軍售、大規模訪團出席「選擇美國」投資峰會，並透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），在婦女賦權、公衛醫療及人道救援等非傳統安全領域合作交流。台日關係有對口正名、日本現任官員訪台與關務、文化等合作文件簽署。



包括美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森(Wallace‘Chip’Gregson)和陸戰隊退役上校紐夏(Grant F. Newsham)都參加了週日的研討會。日本退役海軍將領「川村純彥研究所」所長川村純彥、前海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭、前航空自衛隊將領小野田治等人亦參與對話。1070311