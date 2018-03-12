唐鳳出席首屆梵蒂岡黑客松 義國粉絲認出

政務委員唐鳳出席首屆梵蒂岡黑客松會議，與主辦團隊合影，唐鳳左側為列茲敦斯登王子尼可拉斯（Prince Nikolaus Ferdinand Maria Josef Raphael）。 （駐教廷大使館提供） 中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 107年3月12日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡11日專電）政務委員唐鳳赴教廷參加會議，在駐教廷大使館安排下，參觀了首屆的梵蒂岡黑客松（Vatican Hackathon），會中還被義大利粉絲認出，要求合照。



首屆的梵蒂岡黑客松，台灣沒有缺席。廖怡穎是主辦團隊成員，台大化工系畢業的她，目前就讀麻省理工（MIT）史隆管理學院；另一位蘇芸生是參賽者，她畢業於台大圖資系，目前在英國倫敦就讀。



「黑客松」是由英文駭客（黑客）與馬拉松兩字組成，指針對特定主題或專案，在短期內聚集電腦軟體人員，透過近乎不眠不休的腦力激盪，開發出具有創意的作品。



梵蒂岡是首次與學界、業界合辦黑客松，因此頗受國際媒體注意。整個活動自8日起至11日止，為期4天，吸引來自全球120位頂尖學生參加，其中不乏來自哈佛、MIT等國際名校。



這次的黑客松主題，鎖定在教宗方濟各最關切的三大議題：包括社會融合、跨信仰對話、移民難民。教廷希望透過這群年輕學子，以設計網站或手機應用程式等數位方式，提出創新的解決之道。



唐鳳表示，台灣有很豐富的黑客松舉辦經驗，5日更啟動了第一屆「總統盃社會創新黑客松」，這是台灣首度把黑客松提升到最高層級，因此他在會中也邀請國際友人，有機會可以來參加台灣的黑客松。



會中還有義大利青年熱情要求與唐鳳合照，原來日前義大利電視台的數位新聞特輯，剛好有一集專門介紹唐鳳，那位義大利學生很驚喜地說，沒想到有機會見到本人。



驚喜巧遇不只一樁，駐教廷大使李世明表示，他參觀會議時，一位非裔青年突然過來以中文問候，一問之下才知，對方曾經在台灣的師大學習中文，當場聊起台灣生活，而李世明這位亞洲面孔，則細數著自己去過哪些非洲國家，場面十分有趣。（編輯：屈享平）1070312



