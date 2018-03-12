葉俊榮：婦聯會若民主改革就不會被壟斷

內政部長葉俊榮（中）12日在立法院受訪表示，內政部會不斷要求中華民國婦女聯合會組織民主改革、修改章程，以後就不會被一些人壟斷；黨產會也有黨產會的處理程序，現在就按法律程序走。中央社記者吳翊寧攝 107年3月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）內政部長葉俊榮今天表示，內政部會不斷要求中華民國婦女聯合會組織民主改革、修改章程，以後就不會被一些人壟斷；黨產會也有黨產會的處理程序，現在就按法律程序走。



不當黨產處理委員會已認定婦聯會為中國國民黨附隨組織，9日向台灣台北地方法院檢察署提刑事告發前婦聯會主任委員辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案。



葉俊榮上午在立法院內政委員會受訪談到婦聯會後續處理表示，婦聯會有兩個層面問題，分別是勞軍捐應有合理處理、回歸民眾；組織寡頭，長期由辜嚴倬雲壟斷，常委、委員入會方式不符人民團體法民主原則。



他說，處理勞軍捐與婦聯會組織問題環環相扣，財產重大決定要經會員大會，但婦聯會大會組織本身很有問題，領導人相當專制，處理過程中一度已抓到問題重點，可兩個問題一起處理，也有好的方向，但辜嚴倬雲舉棋不定、反反覆覆，從辜嚴倬雲最近許多作為可看出來。



葉俊榮表示，原本抱持能有完整且負責任的處理婦聯會方式，最後還是回到須用法律方式處理，他尊重既有法律規定，但過程中覺得可惜，因為進入法律程序處理，過程會非常冗長，無法很快處理好大方向，要用更大耐心。



媒體詢問是否覺得被婦聯會「擺一道」？他說，本來就很了解這個組織與辜嚴倬雲特性，才會選擇去「敲門」，一開始婦聯會不理不睬、派律師糾結，整個門都打不開，現在整個門戶完全打開，大家相當清楚這個組織內部這麼不堪；未來會以民主原則、公共資產回歸公眾原則繼續努力。



至於勞軍捐有多少？葉俊榮表示，這也是過去努力要讓婦聯會說清楚的，但婦聯會非常不負責任，從來不願負責任說清楚。（編輯：李明宗）1070312