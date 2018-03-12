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葉俊榮：安家固園計畫華而不實 已調整

發稿時間：2018/03/12 11:09

最新更新：2018/03/12 13:57

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內政部長葉俊榮（圖）12日在立法院接受立委質詢時表示，「安家固園」計畫不務實、華而不實，已著手改變，才有都市危險及老舊建築物加速重建條例，搭配都市更新，改善居住環境。中央社記者吳翊寧攝　107年3月12日內政部長葉俊榮（圖）12日在立法院接受立委質詢時表示，「安家固園」計畫不務實、華而不實，已著手改變，才有都市危險及老舊建築物加速重建條例，搭配都市更新，改善居住環境。中央社記者吳翊寧攝　107年3月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）內政部長葉俊榮今天表示，「安家固園」計畫不務實、華而不實，已著手改變，才有都市危險及老舊建築物加速重建條例，搭配都市更新，改善居住環境。

葉俊榮上午在立法院內政委員會答復無黨籍立法委員趙正宇質詢「安家固園」計畫執行情形時說，危險及老舊建築物重建原始出發點是住宅老舊，有地震等安全顧慮及影響市容，這是多面向課題，去年立法院已通過都市危險及老舊建築物加速重建條例，搭配都更，可一起解決。

他說，為主動篩選出高危險疑慮建築物，內政部補助地方政府推動建築物快篩，去年已先快篩12樓以上約9300件建築物，今年將擴大到9樓以上建築物，規劃3年內完成6層樓以上建築物、共約2萬7000件建築物快篩，這些都是過去「安家固園」計畫無法呈現的項目。

民國105年2月6日台南大地震後，內政部推動老舊建築物耐震補強及土壤液化潛勢區防治改善的「安家固園」計畫，協助地方政府補助符合條件的老舊住宅，擴大推動辦理建築物耐震能力評估。（編輯：李明宗）1070312

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