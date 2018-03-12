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INGO中心揭牌 陳副總統：強化國際交流

發稿時間：2018/03/12 16:27

最新更新：2018/03/12 16:55

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副總統陳建仁（右5）12日到位於台中市的國際非政府組織中心（INGO Center）參與揭牌儀式，並見證合作備忘錄簽訂。左5為台中市長林佳龍。中央社記者蘇木春攝　107年3月12日副總統陳建仁（右5）12日到位於台中市的國際非政府組織中心（INGO Center）參與揭牌儀式，並見證合作備忘錄簽訂。左5為台中市長林佳龍。中央社記者蘇木春攝　107年3月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）副總統陳建仁今天到國際非政府組織中心，參與揭牌儀式並見證合作備忘錄簽訂，會中台中市長林佳龍特別與陳副總統，頒封搜救犬鐵雄為「城市大使」，希望將奮勇救難的精神傳遞全世界。

台中市政府表示，國際非政府組織中心（INGO Center）是總統蔡英文重要外交政見之一，在台中市政府與外交部合作下，將位於台中市霧峰區的光復新村，打造為全國第一座國際非政府組織中心。

未來透過國內、外NGO交流與訓練，吸引民主人權、災害人道救援、永續發展與公衛醫療等NGO落腳台中，成為亞太地區NGO工作者的的重要聚落。

陳副總統12日參與國際非政府組織中心揭牌儀式，並見證台中市政府與德國搜救犬協會（BRH）、德國國際救難組織（ISAR）及中興大學獸醫學院，共同簽署合作備忘錄（MOU），會中陳副總統還為參與花蓮強震的台中市特搜大隊、搜救犬鐵雄與腿腿頒發感謝狀。

陳副總統致詞表示，花蓮發生震災後，總統蔡英文很關心花蓮救援與重建的工作，鼓勵大家有機會到花蓮觀光，讓花蓮的產業能夠復興起來。林佳龍任內積極推動台中成為國際化都市，不只文化、觀光、經濟，甚至國際人道救援都與國際各國合作，將台灣、台中行銷全球。

陳副總統說，國際NGO中心位於美麗的光復新村，過去是台灣省政府的員工宿舍，是台灣第一座的花園城市，經過凍省、九二一地震，儘管風華老去但魅力依舊，建立國際NGO中心是很有意義的選擇。

陳副總統指出，NGO是台灣的驕傲「我們有豐沛的公民社會能量，源源不斷來推動國家的改變」，也積極參與國際社會的各項行動，像他的女兒過去就在國際特赦組織台北分會服務，NGO需要更多國際的接觸，在國家外交處境艱難的時候，NGO也是與世界交朋友最重要的管道。

林佳龍會中特別與陳副總統，頒封搜救犬鐵雄為「城市大使」，希望未來鐵雄在國際救難任務時，代表台中這座城市，傳遞堅持不懈、奮勇救難的精神。（編輯：張銘坤）1070312

副總統陳建仁（中）12日到位於台中市的國際非政府組織中心（INGO Center），參與揭牌儀式並見證合作備忘錄簽訂，會中與台中市長林佳龍（左）頒封搜救犬鐵雄為「城市大使」，希望傳遞奮勇救難的精神。中央社記者蘇木春攝　107年3月12日副總統陳建仁（中）12日到位於台中市的國際非政府組織中心（INGO Center），參與揭牌儀式並見證合作備忘錄簽訂，會中與台中市長林佳龍（左）頒封搜救犬鐵雄為「城市大使」，希望傳遞奮勇救難的精神。中央社記者蘇木春攝　107年3月12日
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