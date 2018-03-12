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AIT：即使喜愛一位總統 任期限制是必要的

發稿時間：2018/03/12 21:53

最新更新：2018/03/12 22:17

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（中央社記者顧荃台北12日電）美國在台協會（AIT）今天在臉書貼文說，「即使你非常喜愛一位總統，願意支持延長他/她的任期，但我們認為任期限制是非常必要的」。

AIT這篇貼文並分享一篇名為「為什麼總統有任期限制是一件好事」的文章。文章中談到，多數美國人支持總統有任期限制，美國總統從1951年起便規定不得連任超過兩任，即使在1951年以前的總統，也都遵守美國國父喬治．華盛頓（George Washington）立下的典範，任期不曾超過八年。

這篇文章也提到南非前總統曼德拉（Nelson Mandela），雖然民眾強烈支持曼德拉連任，曼德拉仍堅守承諾，僅當一任總統。

文中提到，有人認為，有些選民希望現任領導人繼續連任，任期限制違反了這些人的意願；但是歷史證明，任期限制加強了民主制度，並有助於政權和平轉移。

不過AIT這篇貼文與分享的文章內容，都並未提到中國廢除國家主席任期制一事。

中國13屆全國人大一次會議11日通過憲法修正案，正式取消國家主席連任限制，並將習近平思想、監察委員會等內容入憲。（編輯：黃國倫）1070312

即使你非常喜愛一位總統，願意支持延長他/她的任期，但我們認為任期限制是非常必要的，你同意嗎? https://share.america.gov/term-limits-presidents-are-good-thing/Even if...

美國在台協會 AIT 貼上了 2018年3月12日

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