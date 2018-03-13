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中央發千萬給鄉鎮市公所 賴清德：無關選舉

發稿時間：2018/03/13 09:45

最新更新：2018/03/13 11:04

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行政院長賴清德13日表示，發放給全國各鄉鎮市公所的特別統籌分配稅款與選舉無關。（中央社檔案照片）行政院長賴清德13日表示，發放給全國各鄉鎮市公所的特別統籌分配稅款與選舉無關。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北13日電）行政院長賴清德今天表示，發放給全國各鄉鎮市公所新台幣1000萬元的特別統籌分配稅款，是基於協助地方政府的立場，將剩餘經費挪給他們使用，與選舉無關。

聯合報報導，全國各鄉鎮市公所過年前後，陸續收到中央核撥的1000萬元「特別統籌分配稅款」，由於近年特別統籌分配稅款很少直接撥給鄉鎮市公所，讓多數公所直言像接到一個「大紅包」，對地方財政有立即幫助。

賴清德上午到立法院列席施政總質詢前，接受媒體訪問時，媒體問到發放這1000萬元，是否與選舉有關？

賴清德說，與選舉無關。他說，去年天災比較少，使用上有剩餘，所以行政院有經費。

他表示，日前一個縣市一個縣市走訪，座談會了解各縣市或鄉鎮市公所有些緊急的事項需要辦理，因此給予鄉鎮市公所1000萬元，這不分藍綠與屬性，基本上是要解決地方的問題，與選舉無關。

賴清德說，如果與選舉有關，就會有分別，但這次22縣市、各鄉鎮市公所都有，不分藍綠、沒有分誰當縣市長、誰當鄉鎮市長。

他說，特別統籌分配稅款有一定的規定，要以平等為原則，發放是基於協助解決地方政府問題的立場，剩餘經費挪給他們使用，這是一個好事。（編輯：張均懋）1070313

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