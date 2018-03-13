唐鳳：台灣民主 梵蒂岡與會者印象深刻

行政院政務委員唐鳳（圖）13日在立法院說明出席梵蒂岡宗座科學院研討會，介紹台灣數位民主，並出示手持的iPad，背面還貼上中華民國與梵蒂岡國旗。中央社記者吳家昇攝 107年3月13日

（中央社記者范正祥台北13日電）政務委員唐鳳今天上午在立法院議場外受訪時，說明日前出席梵蒂岡宗座社會科學院研討會介紹台灣數位民主，與會者對台灣民主留下深刻印象，「覺得並不是全世界都在民主退潮的」。



唐鳳形容，與會官員覺得，原來在亞洲有一個正在對民主制度本身進行討論和演化的地方，並不是全世界都在民主退潮的。



唐鳳10日出席梵蒂岡宗座社科院研討會，介紹台灣的數位民主。她以總統蔡英文的台灣價值開場，並在iPad背後貼上中華民國與梵蒂岡國旗，受到矚目。唐鳳參加會議期間，還參觀首屆的梵蒂岡黑客松（Vatican Hackathon），並和與會的列支敦斯登王子尼可拉斯（Prince Nikolaus Ferdinand Maria Josef Raphael）有所互動。



談及這次出席梵蒂岡宗座社科院研討會經過，唐鳳表示，這次受邀參加會議，是一位網路經營背景的義大利國會議員推薦，之前有通email和skype聊過，彼此是網友。這位朋友認同台灣正在推動數位相關政策與理念，所以推薦主辦單位邀請。



對於媒體問到，唐鳳在研討會上特別介紹台灣的數位民主時以蔡總統的台灣價值開場，唐鳳說，這是簡報的一部分，講的就是在台灣的民主已經從價值之間的對決，演化到多元價值之間的對話，這是蔡總統在就職演說特別強調的部分。



唐鳳指出，研討會討論的是永續發展，是全球一起來解決一些問題。台灣一直都採取開放的態度來和各國進行數位政府的工作，一直在事務層級有合作。(編輯：陳永昌) 1070313