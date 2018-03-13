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歐盟舉台灣遠洋漁業黃牌 官員來台訪查

發稿時間：2018/03/13 13:56

最新更新：2018/03/13 13:56

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（中央社記者侯姿瑩、葉允凱台北13日電）歐盟舉台灣遠洋漁業黃牌迄今2年半。知情人士今天表示，歐盟執委會官員再度來台訪查，了解台灣法規改善等措施，這次例行訪問後，可望做出是否解除黃牌的結果。

漁業署指出，歐盟官員於13到21日來台，透過靜態與動態訪視，確認台灣遠洋漁業改善實況是否具體落實，不只是法規修改、執法改善，實際作業也必須一一履行；訪視行程結束後，會提出報告。

知情人士今天表示，歐盟執委會官員來台進行例行性訪問，主要了解台灣在法規方面的改善等，訪視行程結束後，會提出報告。對於是否解除黃牌，可望在這次訪問行程後，會有結論。

國際組織舉發台灣遠洋漁業涉嫌IUU（非法、未報告及不受規範）行為，歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。

農委會近2年多來陸續完成歐盟要求的改善作業；除經常視訊、書面往來，歐盟官方每半年訪視台灣一次，確認履行改善與否，據以決定解除或轉紅牌。漁業署指出，若被舉紅牌，即遭貿易制裁，光是輸歐漁獲貿易損失粗估新台幣70億元，若是美、日各國跟進制裁台灣，將重創年產值500億、600億元規模的遠洋漁業。

此外，知情人士說，也曾有關注台灣漁船漁工人權問題的國內、國際非政府組織團體向歐盟表達對台灣漁工狀況的關切。（編輯：林興盟）1070313

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