潑漆噴生髮劑 賴清德：不宜表達激烈立場

國民黨立委蔣萬安13日說，台灣社會充滿對立不安，請行政院長賴清德（圖）以最高行政首長身分表態。賴清德說，轉型正義已進入執行層次，就要依法執行，社會可以用理性態度面對，「不宜在這時候表達激烈立場」。中央社記者裴禛攝 107年3月13日

（中央社記者陳俊華台北13日電）國民黨立委蔣萬安今天說，台灣社會充滿對立不安，請行政院長賴清德以最高行政首長身分表態。賴清德說，轉型正義已進入執行層次，就要依法執行，不宜在這時候表達激烈立場。



故總統蔣介石棺柩2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人，9日上午在北社舉行記者會說明後續。過程中大陳島鄉情文化促進會全台聯合會理事長胡志偉與陳姓、黃姓男子等3人闖入現場抗議，胡志偉並朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴灑生髮劑。



中國國民黨立法委員蔣萬安下午在立法院施政總質詢時表示，台灣充滿對立不安，報復行動激化社會情緒，詢問賴清德是否認同？賴清德說，「我不認同，表達立場有更好的方式」，這些行動應該停止，否則對社會沒有好處。



蔣萬安說，賴清德應該更主動，甚至第一時間站出來，台灣社會禁不起撕裂、對立，他也不認同過激的行為，盼賴清德以行政院長高度，更清楚地呼籲社會冷靜、平和看待每件事。



賴清德說，促進轉型正義條例已經三讀通過，行政院這個月會將促轉會委員名單送到立法院審議，轉型正義已經進入執行層次，就要依法執行，「現在不是表達立場的時候」，社會面對轉型正義可以用理性態度面對，「不宜在這時候表達激烈立場」。（編輯：張良知）1070313