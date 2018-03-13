簡訊通知民眾空襲 國防部建置告警系統

（中央社記者王承中台北13日電）根據國防部長嚴德發送到立法院的書面報告指出，國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於107年度萬安演習進行測試。



立法院外交及國防委員會15日邀請國防部長嚴德發進行業務報告並備質詢，根據國防部已經送到立法院的書面報告，嚴德發指出，中共於台海周邊常態性執行遠海長航訓練，已對台形成防衛壓力，更是國人關注的議題。



他說，國防部依區域情勢威脅需要，已完成「空中威脅告警系統」建置，於受空襲時結合「防災告警系統」，即時以手機簡訊通知民眾，規劃於107年度萬安演習進行測試。



嚴德發表示，國軍基於守護家園的職責，積極強化救災能力，針對天然災害，除依超前部署原則預置兵力，當災害發生時，立即投入災區執行任務之外，亦建置數位化地理資訊資料庫，掌握災害潛勢區狀況。



他說，國防部每年均運用相關預算新台幣2000餘萬元採購抽水機等各式裝備，充實部隊防（救）災能量；持續參加消防署災防訓練，提升國軍災害防救技能，並由各國軍醫院與衛生部隊，完成常態性救護編組及攜行物資整備，強化應變能力。



嚴德發表示，2月6日深夜11時50分花蓮發生強震，國防部於30分鐘內成立「災害應變中心」，並整合各地方政府支援搜救人員與裝備立即前運，2月7日凌晨4時前即抵達花蓮投入救援；另各作戰區同時調集大型機具與專業人力馳援救災與復原工作。（編輯：林沂鋒）1070313