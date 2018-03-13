扁聯會24日成立 挺對扁友善的候選人

（中央社記者葉素萍台北13日電）扁聯會理事長郭正典今天說，已經向內政部立案登記扁聯會為社團，24日將舉辦成立授證記者會。扁聯會不成立政黨，也不會自己推人，但將支持對前總統陳水扁友善、挺扁的候選人。



挺陳水扁的支持者成立「扁聯會」，目前逾300人報名入會。至於扁聯會是否會支持台北市長柯文哲？郭正典說，扁聯會本身沒有做任何決議，但是，「我個人不會支持柯文哲，因為柯文哲親中」。



扁聯會已發出邀請函，24日中午將在台北市一郎餐廳舉辦「扁聯會成立授證記者會及春節餐會」，扁聯會總顧問是鄭新助、常務理事黃慶林。



對於陳水扁是否出席當天的記者會？郭正典說，有記者在的場合，台中監獄不會允許陳水扁出現。



郭正典受訪指出，扁聯會立案成立主旨是「台灣中國一邊一國 台灣入聯公投自決」，為避免外界以為扁聯會以陳水扁名義對外活動或募款，師出無名，會務及會款公開透明，已向內政部立案為社團，希望透明公正，不辱陳水扁的期望。



郭正典說，扁聯會就像是獅子會、青商會一樣的人民團體，不會成立政黨，也不會自己推人參選，當然不會投給國民黨，至於民進黨，「我們會看人，如果友善扁的候選人，當然會投，如果是對扁很不友善的，不會支持」；即使不是民進黨的選將，只要與扁理念相合，扁聯會都會支持，「我們是選人不選黨」。（編輯：李淑華）1070313