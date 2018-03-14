侯友宜登高展自信 誰來對戰都歡迎

爭取國民黨新北市長提名的侯友宜（中），14日一早到中和嘉穗公園登山，並向早起運動的民眾致意。中央社記者王鴻國攝 107年3月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）角逐國民黨新北市長提名的前新北市副市長侯友宜，今天早起向爬山民眾致意，媒體詢問行政院長賴清德及立委黃國昌都可能參選新北市長，侯友宜說：「真的非常非常歡迎他們來」。



侯友宜上午在新北市議員參選人金瑞龍、江怡臻、葉元之等人陪同下，一早到中和嘉穗公園登山並向早起運動的民眾致意，當地里長和里民十分歡迎並高喊「凍蒜」。



媒體問爬山會累嗎？侯友宜笑說，每天都有運動的習慣，這裡的步道不長，一點累的感覺都沒有。



賴清德今天下午將到新北市政府主持「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，侯友宜曾在臉書貼文表達部分捷運建設未列前瞻計畫的質疑，侯友宜今天表示，賴清德是新北市人，歡迎他多為新北市做些事情。



媒體問及賴清德可能參選新北市長的傳聞，侯友宜表示， 歡迎賴清德來新北市參選，只要是為新北市民努力，他都舉雙手歡迎任何人參選。



媒體再追問對黃國昌也可能參選市長的看法時，他展現自信的表示，每一個想為新北市做事的人，他都是一句話，真的非常非常歡迎他們來。



至於外界認為侯友宜有許多「黑資料」可能在選舉時被對手拿出來攻擊一事，他嚴肅回答：「我一輩子從事公職，認真做事，內心坦蕩蕩」。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070314



