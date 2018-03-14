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藍待整合 台南尊重陳子敬高雄等韓國瑜

發稿時間：2018/03/14 16:53

最新更新：2018/03/14 16:53

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（中央社記者謝佳珍台北14日電）國民黨台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名尚未定案，台南市方面要尊重前警察局長陳子敬對整合方式的想法，高雄市則待黨部主委韓國瑜表態；嘉義縣目前僅前立委吳育仁表態參選。

民主進步黨中執會今天通過提名翁章梁參選嘉義縣長、陳其邁選高雄市長、黃偉哲選台南市長、陳歐珀選宜蘭縣長；並通過苗栗縣長不提名，支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。

中國國民黨方面，除宜蘭縣已通過提名羅東鎮長林姿妙，台南市、高雄市與嘉義縣提名都尚未敲定。

台南市方面，國民黨內目前已表態參選有前國民黨籍立法委員高思博、前台南大學校長黃秀霜；無黨籍的前台南市警察局長陳子敬也表態競逐。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華受訪表示，陳子敬願意加入泛藍整合機制，但究竟採3人同時做民調決定人選的一階段整合方式，或先由高思博、黃秀霜做民調，勝出者再與陳子敬民調決定勝負的兩階段整合方式，尚未決定。

高思博主張採一階段整合，李哲華說，高思博沒有堅持，而是希望大家要做好協議。因為陳子敬非國民黨員，若加入泛藍整合，一定要尊重陳子敬想法；若陳子敬要求採兩階段，最後就以兩階段整合方式決定人選。

至於高雄市，目前國民黨內表態參選只有國民黨籍立委陳宜民。國民黨高雄市黨部主任委員韓國瑜原訂7日召開記者會宣布參選與否，但卻臨時以還需要一些時間審慎評估，取消記者會；韓國瑜至今對是否參選遲未鬆口。

李哲華說，韓國瑜不光只有是否選高雄市長的問題，還有高雄市議員、里長選舉要布局，整體考量之下，韓國瑜決定再審慎評估；黨中央願意給韓國瑜時間思考。若韓國瑜確定參選，後續將啟動提名機制，找韓國瑜、陳宜民協調提名方式。

對於台南市與高雄市長提名時程，李哲華表示，尚無法確定。台南市必須尊重陳子敬意見，高雄市則要看韓國瑜參選與否。

至於嘉義縣，目前只有吳育仁表態參選；之前被點名參選的國民黨籍立委王育敏對於吳育仁表態則說，若黨中央提名吳育仁，會全力協助輔選。

李哲華表示，國民黨在嘉義縣已有目標人選，近期中央提名協調小組開會討論，找出最適合、最有戰力的人選，希望打破民進黨長期在嘉義縣執政現狀。（編輯：李淑華）1070314

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