解僱案勞退給付 國民黨籲台銀速辦

（中央社記者謝佳珍、游凱翔台北14日電）國民黨行管會主任委員邱大展今天表示，黨產會明知國民黨支付大量解僱案不需經黨產會許可，卻要求台灣銀行止付；台北市勞動局認為涉違反勞基法，要求台銀應儘速辦理給付。



邱大展下午在國民黨召開記者會表示，國民黨辦理106年度大量解僱案，於106年10月達成協議，並經台北士林地方法院於106年11月核定，國民黨於是向台北市勞動局洽商辦理「舊制退休金專戶」餘額分配。



邱大展說，今年1月29日收到台北市勞動局函送台灣銀行核准國民黨對於這次「適用勞動基準法舊制退休金年資」的大量解雇人員，依比例分配舊制退休金專戶餘額的申請，並請台銀辦理給付。



他表示，經了解，台銀支票已開立完畢，國民黨派員於今年2月13日赴台銀請領支票，但台銀人員竟稱因接獲不當黨產處理委員會承辦人員電話，要求在國民黨沒向黨產會以申請許可方式辦理前，台銀不得支付，暫停所有支付作業。



邱大展說，今天收到台北市勞動局來函，明確告知台銀及黨產會對於這件事的作法已涉違反勞動基準法規定，並要求台銀儘速辦理給付，明確打臉台銀及黨產會。



對於邱大展的說法，黨產會副主委施錦芳回應表示，依據勞動部勞動基金運用局所製作的「勞退舊制與新制差異」說明，及最高法院相關判例，均載明退休金專戶所有權屬雇主所有，依法向黨產會申請就可支用。



施錦芳又表示，黨產會基於保護勞工權益的立場，一再的向國民黨表示，只要基於勞工權益的事項，透過正當程序進行申請，一向會盡快准予動支，相關爭議也已向國民黨企業工會說明。(編輯：李信寬)1070314