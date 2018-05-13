台大校長案 呂秀蓮籲教部依法聘任管中閔

前副總統呂秀蓮（圖）和前行政院長張善政13日發布聲明，建請教育部依法聘任管中閔為台大校長。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北13日電）前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政今天發布聲明建請教育部依法聘任管中閔為台大校長。呂秀蓮表示，教育部只有聘任而無核准之權，法治是民主根基，「不挺管，只挺法治！」



教育部日前駁回台灣大學校長遴選結果，台大校務會議昨天做成結論，要求依法「儘速發聘」。



呂秀蓮辦公室今天發出以「不是挺管、是挺法治。呂秀蓮、張善政共同建言」為題的聲明稿，在共同聲明部分指出：「我們呂秀蓮與張善政是台大校友，針對5月12日台大校務會決議：建請教育部依據「大學法」第九條規定，予以聘任。」



共同聲明表示：「我們並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議必須依法行事。我們二人也曾經分別擔任不同政黨執政時期的副總統、與行政院長，我們為了追求高品質公共政策，需要一個透明而公平開放的環境；同時，必須共同堅守民主法治的基本是非，這正是台灣價值的基礎理念，我們兩人樂見其實踐。」



呂秀蓮的個人聲明指出，根據大學法第九條規定，公私立大學校長的產生，程序上略有不同，教育部的職責也不同；公立大學校長由學校組成「校長遴選委員會」，經公開徵求程序遴選出校長，再由教育部聘任之，而私立大學校長則需經教育部核准後才聘任。



因此呂秀蓮認為，台大下屆校長遴選委員會遴選出管中閔之後，教育部只有聘任而無核准之權。



呂秀蓮說，至於遴選委員會的遴選程序如有任何違法不當瑕疵，應由利害關係人依相關法律另外進行行政救濟，類比公職人員選罷法規定，選舉結果於中央選委會宣布投票結果後確定，若有異議，利害關係人得另行提起選舉無效或當選無效之訴。



呂秀蓮表示，法治是民主的根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異，基於此，她和張善政雖屬不同政黨，「但願超越藍綠，共同呼籲：不挺管，只挺法治！」（編輯：黃國倫）1070513



張善政對事不對人 籲教部公告台大校長當選人



（中央社記者田裕斌台北13日電）前行政院長張善政今天與前副總統呂秀蓮發表聯合聲明，呼籲教育部按照台灣大學遴選委員會的選舉結果，公告管中閔當選，若有違法或爭議，再行另案處理。



張善政聲明，願意基於「對事不對人」的出發點，比照政治選舉的精神呼籲：(1)不論當選人是誰，教育部按照台大遴選委員會的選舉結果公告當選；(2)另案處理兼職及選舉過程的爭議。如有明確證據顯示兼職或選舉涉及弊端，再依相關法規處理，包括可能最嚴重的撤銷校長職務。



張善政的聲明中指出，雖然身為台灣大的法人董事，對此事多言，立場恐受質疑，但以台大校友及曾任台大教職的身份，也為台大憂心，雖然今天聲明自認是擺脫藍綠爭議，但可能許多人士不做此想，甚至抓住立場大做文章，但是仍願意嘗試看看，如果社會大眾願意給台大及藍綠和解一個機會，則國家甚幸。



張善政聲明說明，社會上質疑管中閔當選校長的論點，是沒有明文要求的迴避關係，近期也有其他國立大學校長遴選的類似先例，至於或是產學合作合約簽署日期與管中閔就任獨立董事的時間落差，也有其歷史背景與行政流程的實務限制；這些問題是否有達到當事人要被「褫奪公權」拔除當選資格的地步，實在有很大的討論空間，畢竟一個人參與選舉某項職務的權力，是當事人非常神聖的人權，如要予以剝奪，應該有非常嚴謹而明確的法規作為基礎。



以政治選舉為例，一旦開票結果認定當選，就要予以公告承認，如果選舉過程有爭議，應該是透過法律程序進行嚴謹的調查，如果過程確有違法之處，再予以撤銷當選資格，台大校長雖非屬政治選舉，但結果影響國家一流學府未來多年發展，自當給予選舉結果一定的保障。



此外，教育部自始對此事的處理過程亦非嚴謹，因此引來政治介入的質疑，如果教育部這次的處理過程正式樹立成一個未來可以比照的參考案例，這對國家高等教育獨立與法制化將會有長期而巨大的負面影響。



張善政聲明表示，從當今的教育部長以上至行政院長、總統，即便他們宣稱自己如何中立客觀，都可能在國家的高等教育史上留下一個紀錄，相信這絕非這些視政治清譽為生命的官員所樂見。