柯文哲：兩岸論述就是五個互相

台北市長柯文哲（中）13日上午出席法鼓山活動，與法鼓山方丈和尚果東法師（右）共同參與「用心吃飯」，他在會後受訪時重申，他的兩岸論述仍是五個互相。中央社記者梁珮綺攝 107年5月13日

（中央社記者梁珮綺台北13日電）台北市長柯文哲今天重申，今年雙城論壇還是要辦，只是時間、地點還要商量，而他的兩岸論述沒變，就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。



柯文哲上午出席法鼓山「2018心靈環保家庭日─平安幸福禪悅趣」活動，並在現場敲鐘，參與「用心吃飯」、「手護平安」等活動，細細品味葡萄乾，體會用心吃飯感受，也用手沾顏料製作手印畫。



由於他在9日播出的電台專訪中向對兩岸一家親言論感受不佳的民眾道歉，引發外界質疑其沒有核心價值，兩岸政策搖擺。他會後受訪時重申，他的兩岸論述沒變，就是五個互相，就是互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。



針對民進黨傾向自提人選，柯文哲說，他就是盡力而為，「可以的話會尋求所有人支持」；他也強調，台灣被6％深藍、深綠民眾綁架，「台灣有2300萬人口有黨籍的加起來有100萬嗎？一定不到，大多數台灣人一定沒有黨籍。」



至於柯媽媽何瑞英、妻子陳佩琪最近頻受訪替其緩頰，柯文哲僅說：「家人總是會幫忙，怎樣是最好的幫忙要思考一下」。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070513





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