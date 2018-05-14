檢討大法官解釋程序 立委再論前瞻釋憲案

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院司法及法制委員會今討論大法官解釋程序精進等議題；多名立委聚焦日前大法官會議決議不受理的前瞻釋憲案，立委高金素梅也到場說明、澄清。



立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長呂太郎，就如何建立透明、中立又有效能的大法官解釋程序進行專題報告。



呂太郎表示，司改國是會議就大法官釋憲業務作成多項決議，司法院參考決議意旨，研議修正大法官審理案件法（法規名稱修正為憲法訴訟法），推動制度性變革，包括主動公開受理案件的聲明書及答辯書，採取裁判化及法庭化方式，以全面司法化為取向。



呂太郎說，現行法關於解釋憲法案件的評決門檻規定過高，須有大法官現有總額2/3出席，及2/3出席人同意，為有效提升大法官審理案件效能，合理調降憲法審查案件的表決門檻，草案規定憲法審查及裁判憲法審查案件的評決門檻，要經大法官現有總額半數同意。



然而，多名立委將今天的質詢重點放在前瞻釋憲案遭不受理上。



高金素梅說，大法官駁回的理由之一，是因為她請假，但實際上她沒有請假，是另位一名立委請假，大法官卻用這種理由不受理，真的很可笑。



立委許毓仁提案，本案仍有許多爭議待釐清，建請司法法制委員會於5月底召開秘密會議，公開前瞻釋憲案的會議紀錄，進行專案報告。



呂太郎說，這與現行規定不符，建議不要做出這樣的決議。立委們討論後，決定不予處理此提案；立委吳志揚也說，大審法有幾個東西要處理，包括如何計算提案1/3連署門檻的人數等。



立委柯建銘則認為，國民黨不滿前瞻計畫釋憲案結果，就找呂太郎來專案報告，財委會更直接跑去司法院，這是國會亂象，是最壞的示範。



中國國民黨與親民黨立法院黨團等106年9月25日共同提出釋憲案，聲請人包括立委林為洲、李鴻鈞、高金素梅等38人，認為前瞻基礎建設特別條例及預算案審查程序有重大瑕疵，聲請大法官解釋並請求急速處分。



司法院4日的新聞稿指出，依司法院大法官審理案件法規定，依立法委員現有總額1/3以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法，但本案不符1/3的釋憲門檻。



司法院解釋，立委現有112人，因此聲請釋憲門檻至少要38人，但立院議事資料顯示，高金素梅未參與預算案二讀的任一表決程序，不得計入聲請人數，且每件預算案反對票也都不達1/3，不符大審法規定。



條例案部分，大法官會議認為，條例二讀、三讀程序的表決結果，反對者都不足38人，高金素梅也請假未出席，同樣未達聲請釋憲的門檻。（編輯：方沛清）1070514