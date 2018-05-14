/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

檢討大法官解釋程序 立委再論前瞻釋憲案

發稿時間：2018/05/14 13:54

最新更新：2018/05/14 13:54

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇台北14日電）立法院司法及法制委員會今討論大法官解釋程序精進等議題；多名立委聚焦日前大法官會議決議不受理的前瞻釋憲案，立委高金素梅也到場說明、澄清。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長呂太郎，就如何建立透明、中立又有效能的大法官解釋程序進行專題報告。

呂太郎表示，司改國是會議就大法官釋憲業務作成多項決議，司法院參考決議意旨，研議修正大法官審理案件法（法規名稱修正為憲法訴訟法），推動制度性變革，包括主動公開受理案件的聲明書及答辯書，採取裁判化及法庭化方式，以全面司法化為取向。

呂太郎說，現行法關於解釋憲法案件的評決門檻規定過高，須有大法官現有總額2/3出席，及2/3出席人同意，為有效提升大法官審理案件效能，合理調降憲法審查案件的表決門檻，草案規定憲法審查及裁判憲法審查案件的評決門檻，要經大法官現有總額半數同意。

然而，多名立委將今天的質詢重點放在前瞻釋憲案遭不受理上。

高金素梅說，大法官駁回的理由之一，是因為她請假，但實際上她沒有請假，是另位一名立委請假，大法官卻用這種理由不受理，真的很可笑。

立委許毓仁提案，本案仍有許多爭議待釐清，建請司法法制委員會於5月底召開秘密會議，公開前瞻釋憲案的會議紀錄，進行專案報告。

呂太郎說，這與現行規定不符，建議不要做出這樣的決議。立委們討論後，決定不予處理此提案；立委吳志揚也說，大審法有幾個東西要處理，包括如何計算提案1/3連署門檻的人數等。

立委柯建銘則認為，國民黨不滿前瞻計畫釋憲案結果，就找呂太郎來專案報告，財委會更直接跑去司法院，這是國會亂象，是最壞的示範。

中國國民黨與親民黨立法院黨團等106年9月25日共同提出釋憲案，聲請人包括立委林為洲、李鴻鈞、高金素梅等38人，認為前瞻基礎建設特別條例及預算案審查程序有重大瑕疵，聲請大法官解釋並請求急速處分。

司法院4日的新聞稿指出，依司法院大法官審理案件法規定，依立法委員現有總額1/3以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法，但本案不符1/3的釋憲門檻。

司法院解釋，立委現有112人，因此聲請釋憲門檻至少要38人，但立院議事資料顯示，高金素梅未參與預算案二讀的任一表決程序，不得計入聲請人數，且每件預算案反對票也都不達1/3，不符大審法規定。

條例案部分，大法官會議認為，條例二讀、三讀程序的表決結果，反對者都不足38人，高金素梅也請假未出席，同樣未達聲請釋憲的門檻。（編輯：方沛清）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP