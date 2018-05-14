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藍提案公布管案兩次諮詢會議紀錄 綠否決

發稿時間：2018/05/14 14:48

最新更新：2018/05/14 14:48

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（中央社記者蘇龍麒台北14日電）中國國民黨立委柯志恩等人今天在立法院教育及文化委員會提出臨時提案，要求教育部將台大校長遴選案的跨部會諮詢小組會議紀錄公布，但這項臨時提案遭到民進黨立委否決。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出中央研究院院士管中閔為新校長，原預訂2月1日上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案與前往中國大陸活動等爭議，未獲核定，教育部經過跨部會諮詢專案小組兩次會議，日前以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回這次遴選結果。

柯志恩隨即發函給教育部，要求教育部提供台大校長聘任案公文及兩次諮詢會議紀錄，但教育部將這份回函列為密件，要到民國108年5月7日才能解密。

立法院教育及文化委員會與社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查法案，柯志恩等人提出臨時提案，要求政府資訊應以主動公開為原則，台大校長遴選案沒有涉及國家安全或利益的保密必要，基於國會監督及人民知的權利，教育部應將跨部會諮詢專案小組兩次會議紀錄解密，並於教育部網站公告。

經過委員會一番討論後，教育部提出意見，由民進黨多名立委連署另外一份臨時提案，要求跨部會諮詢專案小組會議紀錄，「應俟台大校長遴選結果公布後公開」。

不過，所謂的「台大校長遴選結果公布」是指台大送出遴選結果後就起算，還是要等到教育部公告台大校長人選才算，朝野立委看法不一。最終，臨時提案只能走上表決一路。

經過表決，柯志恩等人的提案以3票贊成、7票反對被否決，民進黨立委的提案則沒有再作處理。（編輯：溫貴香）1070514

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