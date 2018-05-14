公教年改7/1上路 花蓮金門兩縣將聯合釋憲

公教年改將於7月1日上路，花蓮縣長傅崐萁（立者）14日在立法院召開的記者會中表示，花蓮縣府已委託律師團處理相關事宜，會盡快提出年改釋憲案，盼更多縣市一起站出來。中央社記者裴禛攝 107年5月14日

(中央社記者王承中台北14日電)公教年改將於7月1日上路，花蓮、金門縣政府將聯合聲請年改釋憲。花蓮縣長傅崐萁今天表示，花蓮縣政府已委託律師團執行相關事宜，會盡快提出釋憲案，盼更多縣市站出來。



花蓮縣長傅崐萁、金門縣副縣長吳成典上午在立法院召開「聯合聲請年改釋憲」記者會。



傅崐萁表示，全世界的法律都是基於信賴保護原則，不溯及既往，這也是台灣最重要的基石，人民互信的基礎。若國家不值得信賴，還有誰願意為國家犧牲奉獻，對台灣未來的發展憂心。



傅崐萁表示，若由退休軍公教個別提起訴願、複審、行政訴訟至完成確定終局裁判程序，必定緩不濟急，因此由地方政府以行使職權，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義而聲請釋憲，似乎是快速可行的辦法。



傅崐萁未明確說明聲請釋憲的確切時程，他僅表示，釋憲案已草擬好幾個月，近期就會提出。



吳成典表示，只有釋憲才是真正的轉型正義。國家要省錢，有很多管道，要從該結餘的地方結餘，但不能從軍公教身上動腦筋，金門縣全力支持釋憲，若連釋憲都不行，國家還有什麼正義可言。



律師團代表賴淳良表示，年金改革是社會政治重大改革，涉及公務員制度改革，退休老人照顧問題，與社會資源重新分配有關。社會資源如何有效運用是政府機關該做的事，但應受人民及憲法原則檢視，因此聲請釋憲，希望大法官會議能審慎檢視。



根據司法院大法官審理案件法規定，中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。（編輯：溫貴香）1070514