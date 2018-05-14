解決低薪 學者籲制定派遣工保護法

行政院14日上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，端出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化以及提高時薪等5大行動方案做為解方。中央社製表 107年5月14日

（中央社記者吳欣紜台北14日電）行政院今天提出調高基本工資、提高公部門國營事業派遣工月薪等解決低薪對策，學者認為，基本工資未能反映勞工真實薪資，政府應想法讓企業替勞工加薪，並制定專法保護派遣工。



行政院長賴清德今天召開解決低薪問題記者會，會中宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的總薪資，提高到月薪3萬元以上，並建議調高基本工資時薪至140元以上。



文化大學法律系教授邱駿彥接受中央社記者電訪指出，現行基本工資未反映勞工的真實薪資，雖調高了基本工資，但一般勞工薪水沒有往上調是沒有用的，政府應想辦法讓企業真正的替勞工加薪。



邱駿言更直言，調高基本工資對台灣勞工平均薪水可能沒有太大幫助，也可能有反效果。時薪往上調，雇主可能會減少僱用部分工時勞工的意願，恐對部分工時勞工造成影響。



至於行政院調整中央機關派遣工薪水是否能帶動企業加薪，邱駿彥持消極看法。他表示，今年一月起軍公教人員加薪3%，但企業是否有跟著加薪3%是值得探討的，如果年初軍公教加薪有帶動企業加薪，那這次才有帶動加薪的可能。



邱駿彥也強調，政府應趕緊制定保護派遣工的專法，派遣工若有專法保護，就可與正式勞工享有同等的勞動條件。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070514