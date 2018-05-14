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賴揆：台灣經濟發展走在正確的路上

發稿時間：2018/05/14 21:59

最新更新：2018/05/14 21:59

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（中央社記者顧荃台北14日電）行政院長賴清德今天表示，去年台灣經濟成長率為2.86%，失業率降至3.76%，創近17年來最低；進出口的貿易數額也有提升，台灣經濟發展方向已走在正確的路上。

賴清德晚間出席107年僑務委員會議「行政院院長歡迎晚宴」，對於平時在世界各地的僑務委員長年支持台灣、愛護台灣、幫助台灣，表達敬意與感謝。

賴清德表示，目前民眾最關心的就是經濟發展，政府也全力推動各項經濟建設。總統蔡英文總統為了發展經濟，提出新經濟三大策略。第一是前瞻基礎建設，第二是「五加二」產業創新，第三則是發展新南向政策。

賴清德說，為貫徹蔡總統發展經濟的理念，行政院也提出六大具體作法，包括為軍公教人員加薪3%、稅改、解決企業五缺問題、鬆綁法令，以及確實執行前瞻基礎建設和「五加二」產業創新。

賴清德指出，去年台灣經濟成長率為2.86%，失業率降至3.76%，創近17年來最低；進出口的貿易數額也有提升，台灣經濟發展的方向已走在正確的路上，希望僑務委員持續支持，踴躍投資台灣，讓台灣可以走得更好。

他也期盼僑務委員在僑居國為台灣發聲，讓國際社會聽到台灣人民的聲音；並希望藉由僑務委員的幫助，讓台灣產業與企業邁向世界。（編輯：林沂鋒）1070514

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