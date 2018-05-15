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政院規劃新經濟移民法 瞄準外籍中階技術人才

發稿時間：2018/05/15 12:07

最新更新：2018/05/15 15:15

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行政院15日舉行「新經濟移民法規劃重點記者會」，國家發展委員會主委陳美伶（圖）說，「新經濟移民法」草案放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代取得永久居留條件，港澳居民可準用本法，預計在下會期送立法院審議。中央社記者王飛華攝 107年5月15日行政院15日舉行「新經濟移民法規劃重點記者會」，國家發展委員會主委陳美伶（圖）說，「新經濟移民法」草案放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代取得永久居留條件，港澳居民可準用本法，預計在下會期送立法院審議。中央社記者王飛華攝 107年5月15日

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院今天宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，其中瞄準留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生和在台工作多年的中階技術人才。

行政院長賴清德上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」。

賴清德表示，提出新經濟移民法草案，是要在不影響台灣人就業機會與薪資水準前提下，解決產業發展的人才跟人力缺口，以及少子化衍生的人口危機問題，放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代等四大類取得永久居留的條件。

賴清德指出，新經濟移民法中的全新項目，是針對中階外籍技術人力的規範，這包括三類人才，一是台灣求學畢業的僑外生，二是在台工作一段時間的中階技術人力，要為他們開一條留在台灣的路，第三則是對新聘的外籍中階技術人力進行規範。

賴清德說，為避免衝擊台灣薪資水準，中階外籍技術人力以薪資作為聘用門檻，月薪要達到平均總薪資70分位。產業人力方面，技術員、助理專業人員或機械操作及組裝人員等，月薪門檻為新台幣4萬1393元；社福人力方面，健康照顧人員，則要達到長照2.0照服員月薪3萬2000元。目的是希望取得平衡，降低對台灣勞動市場的衝擊。

國家發展委員會主任委員陳美伶說明，除了優先留用僑外生和在台技術人才，草案也訂定可直接引進中階外籍技術人力，但僅訂定日出條款，由行政院另行公布實施日期。

陳美伶表示，中階外籍技術人力的在台工作資格條件，將薪資水準列為基本門檻，通過後對華語能力、工作經驗等條件採評點制，另將訂定產業別配額及總量管制。在台連續居留滿7年、平均達每年183天，就可獲得永久居留。

根據行政院資料，截至去年8月，台灣總缺工21萬8000人，其中中階技術人力缺工達12萬人。新經濟移民法草案定義，技術員及助理專業人員、技藝有關及機械設備操作人員，或經主管機關認定短缺的技術人力，即屬中階技術人力。適用對象包括留台僑外生、海青班和新南向專班學員、具中階技術的外籍人員等。（編輯：林興盟）1070515

行政院15日舉行「新經濟移民法規劃重點記者會」，行政院長賴清德（左4）主持，行政院發言人徐國勇（左3）、國家發展委員會主委陳美伶（右4）、內政部長葉俊榮（右3）等人出席。中央社記者王飛華攝 107年5月15日行政院15日舉行「新經濟移民法規劃重點記者會」，行政院長賴清德（左4）主持，行政院發言人徐國勇（左3）、國家發展委員會主委陳美伶（右4）、內政部長葉俊榮（右3）等人出席。中央社記者王飛華攝 107年5月15日
（行政院提供）（行政院提供）
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