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吐瓦魯挺台參與WHA 蔡總統感謝支持

發稿時間：2018/05/15 12:28

最新更新：2018/05/15 13:00

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總統蔡英文（右）15日在總統府會晤吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）（左），蔡總統表示，吐瓦魯衛生部長馬努業上個月致函世界衛生組織（WHO），並提案邀請台灣出席今年世界衛生大會（WHA），她感謝吐瓦魯的朋友對台灣堅定支持。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日總統蔡英文（右）15日在總統府會晤吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）（左），蔡總統表示，吐瓦魯衛生部長馬努業上個月致函世界衛生組織（WHO），並提案邀請台灣出席今年世界衛生大會（WHA），她感謝吐瓦魯的朋友對台灣堅定支持。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）總統蔡英文今天表示，吐瓦魯衛生部長馬努業上個月致函世界衛生組織（WHO）並提案邀請台灣出席今年世界衛生大會（WHA），她感謝吐瓦魯的朋友對台灣堅定支持。

吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）率團來台訪問，蔡總統今天上午在總統府內會晤索本嘉伉儷。

蔡總統致詞時表示，去年11月她到吐瓦魯訪問，很高興才過了半年多可以在總統府接待索本嘉伉儷，這是她上任近2年來第四次和索本嘉見面，可見台灣和吐瓦魯確實是密切互動的好朋友。

總統指出，去年訪問中，她實際了解兩國合作成果和未來發展方向，教育部分，今年增加台灣獎學金名額，吐瓦魯會有6位學生來台就讀；索本嘉重視的技職教育，今年將再次舉辦職訓專班，為吐瓦魯觀光、烹飪、水電領域培育更多人才，讓台灣人的技術，不只在國內，也推廣到友邦，有最大的發揮。

總統表示，台灣人有能力也有意願為世界做出更多貢獻，她相信索本嘉也認同這點，因此不斷在國際場域為台灣發聲，呼籲全球不要忽視台灣貢獻，也不要漠視台灣參與國際組織的權利。

總統指出，在座的吐瓦魯衛生部長馬努業（Satini Manuella）上個月致函WHO並提案邀請台灣出席今年WHA，她特別感謝索本嘉和吐瓦魯的朋友對台灣堅定支持。

總統最後表示，吐瓦魯去年11月加入國際民航組織，也成功申辦2019年太平洋島國論壇，她除了表達誠摯恭賀，也希望和吐瓦魯一起努力擴大太平洋區域合作和參與，落實聯合國永續發展目標。

今年WHA將於5月21日至26日在日內瓦舉行；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，去年台灣未能獲邀參與WHA。今年WHA線上報名已截止，台灣至今尚未獲得邀請函。（編輯：林興盟）1070515

總統蔡英文（右）15日在總統府會晤吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）（左），蔡總統表示，這是她上任近2年來第4次和索本嘉見面，可見台灣和吐瓦魯確實是密切互動的好朋友。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日總統蔡英文（右）15日在總統府會晤吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）（左），蔡總統表示，這是她上任近2年來第4次和索本嘉見面，可見台灣和吐瓦魯確實是密切互動的好朋友。中央社記者鄭傑文攝　107年5月15日
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