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外交部新聞稿連續誤植 將落實核稿機制

發稿時間：2018/05/15 14:17

最新更新：2018/05/15 14:17

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（中央社記者顧荃台北15日電）外交部日前發出新聞稿被媒體發現誤植友邦吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）英文姓名及單位英文名稱，外交部今天表示，將全面檢視公文流程，嚴格落實核稿把關機制。

中國時報報導，外交部11日所公布的新聞稿中，將友邦吐瓦魯總理索本嘉英文名字中「Enele」錯誤拼成「Elene」；9日的新聞稿中，也將歐洲經貿辦事處英文正式名稱「European Economic and Trade Office」誤寫成「European Economic and Cultural Office」。

外交部發言人李憲章下午表示，媒體對外交部的提醒與指正，深感受教與感謝，除於發現錯誤後立即更正外，也立即全面檢視相關公文流程，嚴格落實核稿把關機制，並要求各級人員切實做好文稿繕校，以有效提升公文品質。

李憲章表示，外交部長吳釗燮上任迄今，積極簡化公文流程，並一再提醒注意文稿正確性及公文品質，對涉及民眾關切事項與往返文書，以及民意代表質詢的相關文稿，特別要求務必使用民眾易懂、有感及口語化的文字。外交部全體同仁將秉此原則，持續精進，進一步強化公文時效及品質。（編輯：林興盟）1070515

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