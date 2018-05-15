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搶先參觀AIT新館 蔡總統：台美友誼歷久彌新

發稿時間：2018/05/15 17:40

最新更新：2018/05/15 19:07

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美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。蔡總統並與AIT處長梅健華合影。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。蔡總統並與AIT處長梅健華合影。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）總統蔡英文今天搶先參觀美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館。蔡總統表示，AIT的新館不僅是台美之間承諾，也代表雙方歷久彌新友誼，新館正式落成啟用時一定會來祝賀。

AIT台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT今天下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到蔡總統到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。AIT並分享多張蔡總統參觀新館的照片。

蔡總統稍晚也在臉書表示，AIT的新館，不僅是台美之間的承諾，也代表雙方歷久彌新的友誼。

蔡總統表示，在AIT台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）的邀請下，今天她到AIT的新家參訪，也承諾在新館正式落成啟用時，一定再來祝賀。（編輯：李淑華）1070515

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀，非常感謝蔡總統所給予的所有協助。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日
美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀。蔡總統在總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維與外交部長吳釗燮等人陪同下參訪。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，AIT 15日下午在臉書發文表示，很榮幸能邀請到總統蔡英文到新館預先參觀。蔡總統在總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維與外交部長吳釗燮等人陪同下參訪。（取自AIT臉書）中央社記者顧荃傳真 107年5月15日
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