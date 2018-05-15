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政院規劃新經濟移民法 勞團：無法解決問題

發稿時間：2018/05/15 18:50

最新更新：2018/05/15 18:50

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（中央社記者余曉涵台北15日電）行政院今天宣布「新經濟移民法」草案規劃重點，將優先留用在台求學的僑外生和工作逾6年以上外籍人才，以補充中階技術人力缺工12萬人缺口。不過，勞團則認為並無法解決問題。

行政院長賴清德今天上午主持「新經濟移民法規劃重點記者會」，他表示，將在不影響台灣人就業機會與薪資水準前提下，放寬外國專業人才、中階外籍技術人力、投資移民和海外國人及其後代等4大類取得永久居留的條件。

對此，台灣國際勞工協會秘書長陳秀蓮表示，樂見政府給予移工居留權，但藍領跟白領移工都應該要一致的規定，不應該有差別；但行政院今天所提構想，已經變相拉低白領外籍勞工的勞動條件。

陳秀蓮說，政府要解決缺少人力跟人才的問題，應該思考要如何提供更好的勞動條件，讓外國人更願意來台灣發展。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯也不看新移民政策，他說說，這項政策不僅沒有辦法解決問題，還可能會是錯的方向。

孫友聯說，勞陣的確也主張缺工要用移民政策處理，但是給一個期限，但又讓移工不能自由轉換雇主，根本只是滿足雇主給予勞工低薪的需求。

孫友聯認為，短缺人力的問題，應該要全面檢討不恰當的外勞政策，且如果解決缺工要用移民政策，就該讓移工有自由轉換雇主的權利。（編輯：陳清芳）1070515

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